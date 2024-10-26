10 Bin TL Pazar Desteği Başvuruları Ne Zaman ve Nereden Yapılacak?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla emeklilere yönelik 10 bin TL değerinde pazar desteği verileceğini duyurdu.

Bu müjdeli haber sonrası vatandaşlar, başvuruların ne zaman ve nasıl yapılacağını merak etmeye başladı. Peki, İBB’nin sağladığı pazar desteğine başvuru için detaylar neler?

10 Bin TL Pazar Desteği Başvuruları Ne Zaman Başlıyor?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, pazar desteği başvurularının 30 Ekim tarihinde başlayacağını bildirdi. Bu destek, dar gelirli emeklilere özel olarak planlanmış olup, başvuruların başlamasıyla birlikte detaylar açıklanacak.

Başvurular Nereden ve Nasıl Yapılacak?

Başvuru süreci ile ilgili ayrıntılı bilgi henüz paylaşılmamış olsa da, İBB tarafından yapılacak resmi açıklamalar bekleniyor.

Başvuruların nereden yapılacağı ve sürecin nasıl işleyeceğiyle ilgili güncellemeler geldikçe, haberimizde sizlerle paylaşılacaktır.