14 Ekim Güncel Altın Fiyatları: Gram, Çeyrek, Tam Altın Kaç TL?

14 Ekim 2024 tarihi itibarıyla, altın fiyatlarının durumu ve gelecekte nasıl bir seyir izleyebileceği merak konusu haline geldi., Yeni haftanın başlamasıyla birlikte altın piyasaları, vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor.

Gram Altın Fiyatları

Gram altın, geçen haftayı 2.920 lira üzerinde kapatmasının ardından, 14 Ekim itibarıyla 2.928,96 TL alış ve 2.929,31 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Piyasa aktörleri, yeni haftada yükseliş trendinin devam edip etmeyeceğni yakından izliyor.

Çeyrek Altın Fiyatı

Yatırımcıların gözde seçeneklerinden biri olan çeyrek altın, 14 Ekim’de 4.965,00 TL’den alınıp 5.011,00 TL’den satılmakta. Çeyrek altın, yatırım yapmak isteyenler için cazip bir alternatif sunuyor.

Yarım ve Tam Altında Son Durum

14 Ekim tarihi itibarıyla, yarım altın 9.899,00 TL alış ve 10.017,00 TL satış fiyatıyla işlem görmekte.

Tam altın ise 19.529,82 TL’den alınıp 19.918,85 TL’den satılıyor. Bu fiyatlar, yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Ons Altın Fiyatları

Küresel piyasalarda ons altın fiyatları da yükseliş eğiliminde. 14 Ekim’de ons altın, 2.659,55 dolardan alınıp 2.659,94 dolardan işlem görüyor. Bu durum, altın yatırımcıları için önemli bir gelişme.

Bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın ne kadar? Cumhuriyet altını ve diğer altın türleri için güncel fiyatlar merak ediliyor. 1 gram altın 2.930 TL civarında işlem görmekte.

Yatırımcılar için önemli sorular arasında “Yatırım için Cumhuriyet altını mı tam altın mı?” ve “10 gram altın ne kadar?” gibi konular da yer alıyor.

Altın piyasalarındaki bu gelişmeler, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. 14 Ekim 2024 tarihi itibarıyla, altın fiyatları ve piyasa hareketleri hakkında detaylı bilgi almak isteyenler, güncel verileri takip edebilirler.