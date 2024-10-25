A101 31 Ekim 2024 Kataloğu: A101de Bu Hafta Neler Var? A101 Katalog Aktüel Tekli Sunum

A101‘e gelen yeni ürünler erkenden mağazalarda yerini aldı! 31 Ekim’e özel dopdolu bir aktüel ürün yelpazesi, harika fırsatlar sunuyor. İşte sizler için derlediğimiz bu haftanın öne çıkan ürünleri ve detayları:

Cam Pipetler – Sağlıklı ve Çevre Dostu

Bu hafta A101’e gelecek olan cam pipet setleri dikkat çekiyor. 6 adet şeffaf cam pipetten oluşan bu set, plastik kullanımını azaltmak isteyenler için harika bir alternatif. İçerisinde temizlik fırçası olmaması dikkat çeken bir detay, ancak şık ve zarif tasarımıyla mutfaklara doğallık katacak gibi görünüyor.

Kadife Elbise Askıları – Şıklık ve Fonksiyon Bir Arada

Turkuaz rengiyle dikkat çeken kadife elbise askıları, kıyafetlerinizi kaydırmadan asmanıza olanak tanıyor. 5’li paket halinde satışa sunulacak bu ürün, gardırobunuza hem estetik bir dokunuş katacak hem de fonksiyonelliğiyle işinizi kolaylaştıracak.

Bambu Kapaklı Yağlık – Estetik ve Kullanışlı

1 litrelik kapasitesiyle göz dolduran bambu kapaklı yağlık, hem şık bir tasarıma sahip hem de ölçü göstergeleriyle kullanışlı bir ürün olarak öne çıkıyor. Mutfakta doğallığı sevenler için ideal bir tercih!

Salata Kasesi ve Paşabahçe Borcam – Mutfağın Vazgeçilmezleri

Yeni salata kasesi ve Paşabahçe’nin şık borcamları, 31 Ekim’de raflarda yerini alacak. Hem kullanışlı hem de dayanıklı bu ürünler, sofralarınıza şıklık katmaya geliyor. Henüz fiyatları belli olmayan bu ürünler, A101’in klasikleşmiş kalite ve uygun fiyat politikasını sürdürüyor.

Bölmeli Organizer – Düzen Sevenler İçin

Düzenli bir evin olmazsa olmazı bölmeli organizerlar, 31 Ekim’de mağazalarda olacak. 29 TL fiyatıyla satışa sunulacak bu organizerlar, küçük eşyalarınızı düzenlemek için harika bir seçenek sunuyor.

Özel Desenli Kahve Tepsileri – Sunumlarınız Daha Şık

Farklı desenleriyle dikkat çeken kahve sunum tepsileri, bu hafta A101 raflarında yerini alacak. 19 TL’lik uygun fiyatı ve minik boyutuyla şirin sunumlar yapmanızı sağlayacak bu tepsiler, misafirlerinizin beğenisini kazanacak.

Desenli Pasta Tabağı – İndirimli Fırsatlar

44,5 TL’den 37,5 TL’ye inen desenli pasta tabakları, şık sofralar kurmak isteyenler için harika bir fırsat sunuyor. İndirimli fiyatıyla stoklarla sınırlı bu ürünleri kaçırmamanızda fayda var.

Perdeler ve Güneşlikler – Evinize Şıklık Katın

A101’e özel yeni perdeler ve güneşlikler de 31 Ekim’de geliyor. 290×250 boyutlarında örme panolar, güneşlikler ve pileli perdeler, çeşitli fiyat seçenekleriyle evinizi yenilemek isteyenler için ideal bir seçim. Örme pileli perdeler, 400 TL fiyat etiketiyle şıklık ve kaliteyi bir arada sunuyor.

Çay Bardakları ve Fincan Setleri – Estetik ve Kalite

Hepsinin fiyatları uygun olan ve şık tasarımlara sahip çay bardakları ve cam fincan setleri, mutfağınıza zarif bir dokunuş katacak.

Özellikle 99 TL’den satışa sunulacak altılı çay bardağı seti, parlak ve estetik tasarımıyla dikkat çekiyor. İki kişilik bambu tabaklı cam fincan seti ise 129 TL fiyatıyla beğeni topluyor.

Baharatlıklar – Sağlıklı ve Şık Saklama Çözümleri

24 Ekim’de raflarda yerini alacak baharatlıklar, sağlıklı cam malzemesi ve plastik kaşığıyla kullanışlı bir seçenek sunuyor. 17 TL fiyatıyla mutfakta düzeni sağlamak isteyenler için ekonomik bir çözüm.

Bu ürünlerle ilgili daha fazla bilgi almak ve en güncel fırsatları yakalamak için Videoyu mutlaka izlemelisiniz.

Keyifli alışverişler dileriz!