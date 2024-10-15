Aksigorta (AKGRT) Hisseleri İçin 2025 Hedef Fiyat Güncellemeleri

Aksigorta A.Ş. (AKGRT) hisseleri için aracı kurumlar tarafından yapılan hedef fiyat açıklamaları devam ediyor. Son olarak 11 Ekim 2024 tarihinde Yapı Kredi Yatırım’dan bir güncelleme yapıldı. Bu güncelleme, yatırımcılar için önemli bilgiler sunuyor.

Yapı Kredi Yatırım’ın Aksigorta Hedef Fiyatı

Yapı Kredi Yatırım, Aksigorta hisseleri için hedef fiyatını 7,80 TL olarak belirledi. Bu hedef fiyat ile “tut” tavsiyesi verilmeye devam ediliyor.

Şirket, mevcut piyasa fiyatı ile karşılaştırıldığında %48,85 oranında bir prim potansiyeli öngörüyor. Bu tür hedef fiyatlar, yatırımcıların kararlarını etkileyen önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Aracı Kurum: Yapı Kredi Yatırım

Yapı Kredi Yatırım Hedef Fiyat: 7,80 TL

7,80 TL Son Fiyat: 5,24 TL

5,24 TL Tavsiye: Tut

Tut Prim Potansiyeli: %48,85

%48,85 Açıklanma Tarihi: 11 Ekim 2024

2025 Yılı İçin Aksigorta Hisse Beklentileri

2025 yılına yönelik olarak açıklanan hedef fiyatlar, hisse performansı hakkında çeşitli ipuçları sunmaya devam ediyor.

Aracı kurumlar tarafından yapılan bu tür güncellemeler, yatırımcıların alım-satım stratejilerini belirlemesine yardımcı olabilir.