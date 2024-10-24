Caffe Nero Menü ve Fiyatları Ekim 2024: Kahve Severler ve Lezzet Avcıları İçin Tatlar

Caffe Nero, sadece kahve tutkunlarının değil, farklı lezzet arayışında olanların da tercih ettiği bir mekân. Özel içecekler, taptaze sandviçler ve nefis atıştırmalıklarla dolu bu menüyü keşfetmek isteyenler için, fiyatları ve detaylarıyla birlikte sizlere sunuyoruz. Hazırsanız, bu zengin menünün derinliklerine dalalım!

Sıcak Kahveler

Caffe Nero’nun sıcak kahve seçenekleri, klasiklerden modern tatlara kadar geniş bir yelpazeyi kapsar:

Caffè Americano: 74 TL

74 TL Espresso: 59 TL

59 TL Cappuccino: 87 TL

87 TL Espresso Con Panna: 85 TL

85 TL Caffè Mocha: 115 TL

115 TL Caffè Latte: 87 TL

87 TL Espresso Macchiato: 65 TL

65 TL Cortado (Small): 85 TL

85 TL Flat White (Small): 102 TL

102 TL Double Espresso Macchiato: 79 TL

79 TL Double Espresso: 74 TL

Sıcak Çikolata ve Sıcak İçecekler

Klasik sıcak içeceklerin ötesine geçmek isteyenler için lezzetli seçenekler:

Hot Chocolate Milano: 135 TL

135 TL Hot Chocolate: 111 TL

111 TL Caramelatte: 115 TL

115 TL Chai Latte: 111 TL

111 TL Antep Fıstıklı Latte: 124 TL

124 TL Filtre Kahve: 70 TL

70 TL Türk Kahvesi (Single): 79 TL

79 TL Türk Kahvesi (Double): 98 TL

98 TL Sütlü Türk Kahvesi: 98 TL

98 TL White Chocolate Mocha: 122 TL

Soğuk Kahveler

Sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyenler için Caffe Nero’nun sunduğu soğuk kahve çeşitleri:

Iced Americano: 96 TL

96 TL Iced Latte: 112 TL

112 TL Iced Cappuccino: 124 TL

124 TL Iced Flat White: 113 TL

113 TL Frappe Latte: 138 TL

138 TL Caramel Frappe Latte: 144 TL

144 TL Antep Fıstıklı Iced Latte: 144 TL

144 TL Freddo Espresso: 90 TL

90 TL Iced Caramel Latte: 144 TL

144 TL Iced Mocha: 144 TL

144 TL Iced White Chocolate Mocha: 144 TL

144 TL Iced Chai Frappe Latte: 138 TL

138 TL Salted Caramel Frappe Latte: 144 TL

144 TL Cold Brew: 104 TL

104 TL Cold Brew Latte: 119 TL

119 TL Nitro Cold Brew: 124 TL

Çay Çeşitleri

Kahve haricinde alternatif arayanlar için birbirinden lezzetli çay seçenekleri:

Earl Grey (Regular): 79 TL

79 TL Moroccan Mint (Regular): 79 TL

79 TL Green Tea (Regular): 79 TL

79 TL Wellbeing Regular: 79 TL

79 TL Jasmine (Regular): 79 TL

79 TL Türk Çayı: 54 TL

54 TL Turmeric Chai (Regular): 79 TL

Soğuk İçecekler ve Frappe Çeşitleri

Ferahlık arayanlara hitap eden soğuk içecekler ve kremsi frappe seçenekleri:

White Chocolate & Strawberry Frappe Creme: 144 TL

144 TL Lemonade: 107 TL

107 TL Mango & Passion Fruit: 138 TL

138 TL Antep Fıstıklı Frappe Creme: 144 TL

144 TL Chocolate & Shortbread Cookie Frappe Creme: 144 TL

144 TL Italian Spritz: 119 TL

119 TL Lychee & Strawberry Lemonade: 135 TL

135 TL Fresh Lime & Mint Cooler: 119 TL

119 TL Mango & Coconut Frappe Creme: 144 TL

144 TL Milkshake Çilek: 130 TL

130 TL Milkshake Çikolata: 130 TL

130 TL Rasperry & Blackcurrant: 138 TL

Buzlu Soğuk Çaylar ve Limonata

Lezzetli çay ve limonata çeşitleriyle serin bir mola verin:

Hibiskus Çayı & Böğürtlen & Çilek & Portakal Kurusu: 119 TL

119 TL Mavi Kelebek Çayı & Yasemin Çiceği: 119 TL

119 TL Yeşil Çay & Bahçe Nanesi & Portakal Kabuğu: 119 TL

Kahvaltılıklar

Güne lezzetli bir başlangıç yapmak isteyenler için hafif kahvaltılıklar:

Üzümlü Çörek: 105 TL

105 TL Croissant XL: 85 TL

85 TL Çikolatalı Croissant: 85 TL

85 TL Annemin Poğaçası: 59 TL

59 TL Dereotlu Peynirli Ev Poğaçası: 47 TL

47 TL Zeytinli Açma: 61 TL

61 TL Siyez Unlu Yulaflı Kuru Domatesli Poğaça: 59 TL

Sandviçler ve Paniniler

Caffe Nero’nun doyurucu sandviç ve panini seçenekleri ile öğle molalarınızı keyiflendirin:

Kepekli Panino: 85 TL

85 TL Simit & Peynir: 85 TL

85 TL Mini Çavdarlı: 98 TL

98 TL Mini Sakallı: 72 TL

72 TL Mini Jambonlu: 88 TL

88 TL Çeçil Peyniri & Kurutulmuş Domates Ekşi Mayalı Panini: 135 TL

135 TL Marine Tavuk & Kaşar Peyniri Ekşi Mayalı Panini: 152 TL

152 TL Kaşar Peyniri & Domates Ekşi Maya Panini: 111 TL

Tost ve Soğuk Sandviçler

Hafif ve lezzetli atıştırmalıklar arayanlar için Caffe Nero’nun tost ve soğuk sandviç seçenekleri:

Kaşar Peynirli & Gravyer & Biber Salçalı Ekşi Maya Köy Tostu: 147 TL

147 TL Ezine Peynirli Domatesli Ekşi Mayalı Köy Tostu: 135 TL

135 TL Salamlı Peynirli Tost: 113 TL

113 TL Çift Kaşarlı Tost: 90 TL

90 TL Kepekli Beyaz Peynirli Tost: 96 TL

96 TL Sucuklu & Kaşarlı Tost: 113 TL

113 TL Füme Hindi & Kaşar Peynirli Club Sandviç: 128 TL

128 TL Dana Jambon & Kaşar Peynirli Club Sandviç: 124 TL

124 TL Dört Peynirli Club Sandviç: 164 TL

164 TL Tavuk Bonfile & Karamelize Soğan Club Sandviç: 152 TL

Wrapler, Lunch Box ve Salatalar

Daha hafif ve sağlıklı bir seçenek arayanlar için çeşitli wrap, lunch box ve salatalar:

Sezar Tavuklu Wrap: 147 TL

147 TL Ton Balıklı Wrap: 169 TL

169 TL Falafel & Beğendi & Közlenmiş Biber Lunch Box: 147 TL

147 TL Marine Tavuk & Sebze & Bulgur Lunch Box: 158 TL

158 TL Meyveli Muesli & Chia Pot: 141 TL

141 TL Kuru Meyveli Muesli: 126 TL

126 TL Granola Pot: 133 TL

133 TL Hindistan Cevizi, Badem & Kuru Yaban Mersini Porridge: 157 TL

157 TL Karamelize Kurabiye Parçacıklı Citrus Parfe: 147 TL

Kurabiyeler ve Muffins

Tatlı bir atıştırmalık arayanlar için Caffe Nero’nun nefis kurabiye ve muffin seçenekleri:

Yulaf & Cranberry Cookie: 85 TL

85 TL Berry Muffin: 98 TL

Caffe Nero, geniş ürün yelpazesi ve damak tadınıza hitap eden seçenekleriyle keyifli bir deneyim sunuyor. Menüsünde her zevke uygun bir lezzet bulmak mümkün!

kaynak: karekod.org