Elektrik Faturalarında Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Dönemi Başlıyor

Türkiye genelinde elektrik faturalarında önemli bir değişiklik süreci başlatılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın açıkladığı bu yeni düzenleme, özellikle yüksek tüketim oranına sahip aboneleri ilgilendiriyor. Yeni model ile yüksek gelir gruplarında yer alan kullanıcılar için maliyet bazlı fiyatlandırma öngörülüyor. İşte tüm detaylar!

Yüksek Tüketicilere Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Uygulaması

Enerji Bakanlığı, elektrik kullanım oranı belirli bir seviyeyi aşan abonelere yönelik farklı bir fiyatlandırma sistemine geçiş yapmayı planlıyor.

Bakan Bayraktar’ın açıklamasına göre, 400-500 kilovat gibi yüksek tüketim değerlerine ulaşan aboneler için maliyet esaslı bir model öngörülüyor.

Türkiye genelinde tüm abonelerin yalnızca %3’ünü oluşturan bu yüksek tüketici grubuna yönelik maliyet bazlı hesaplamalar, elektrik tüketimini daha verimli hale getirmeyi amaçlıyor.

Bu yeni modelin 2024 yılı tüketim verileri esas alınarak 2025 yılında uygulamaya alınması hedefleniyor. Düzenleme ile yüksek gelir grubundaki tüketicilerin elektrik maliyetlerini üstlenmesi, diğer Abonelere sağlanan devlet desteğini de rahatlatacak.

Devlet Desteği ve Enerji Maliyetleri

Bakan Bayraktar, elektrik ve doğalgaz faturalarının %60’ının devlet tarafından karşılandığını belirtti. Türkiye’nin enerji ithalatına olan bağımlılığı, ekonomi üzerinde büyük bir yük yaratırken, geçen yıl enerji ithalatı için 70 milyar dolar, bir önceki yıl ise 96,5 milyar dolar harcandı.

Türkiye, enerji hariç cari fazla veren bir ülke olsa da, enerji ithalatı cari açığın en önemli nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor. Bayraktar, bu durumu hafifletmek adına Gabar gibi yerli petrol kaynaklarında üretimi artırmayı ve yerli doğalgaz üretimine geçmeyi hedeflediklerini belirtti.

Enflasyonla Mücadelede Enerji Fiyatlarının Rolü

Enerji fiyatlarının enflasyona etkisini azaltmak isteyen Bakanlık, yeni dönemde elektrik fiyatlarının enflasyon üzerindeki baskısını hafifletmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda, enerji fiyatlarının kontrol altında tutulmasıyla enflasyon oranlarının düşmesi hedefleniyor.

Bakan Bayraktar, “Enflasyonu aşağı yönlü hareketlendirmek ve vatandaşların Alım gücünü korumak için mümkün olduğunca zam yapmadan süreci yürütmeyi planlıyoruz,” dedi.

Yeni Düzenlemelerle Enerji Verimliliğine Katkı

Enerji tüketiminde verimliliği artırmak ve ithalata bağımlılığı azaltmak adına yapılacak bu düzenlemeler, enerji sektöründe büyük bir dönüşümü işaret ediyor.

Bakanlık, 2025’te yürürlüğe girmesi beklenen maliyet bazlı fiyatlandırma modelinin detaylarını çalışmalar tamamlandıkça kamuoyuna duyurack. Enerji tüketiminin bu yeni modelle daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması bekleniyor.