Emekli Promosyon Yarışı: Hangi Banka En Yüksek Ödemeyi Sunuyor?

Banka promosyonları yarışı Temmuz ayında yapılan emekli maaş zammının ardından giderek kızışıyor. Ocak ayında yapılacak maaş artışlarına yönelik tahminler, emeklilerin gözlerini yeniden promosyon kampanyalarına çevirmesine neden oldu. Bankalar, promosyon tutarlarını güncelleyerek emeklilere en cazip teklifleri sunmaya çalışıyor. Peki, hangi banka en yüksek promosyonu veriyor?

Emekli Promosyonlarında Rekabet Kızışıyor

Emekli maaşlarına yapılan zamlar ve yaklaşan yılbaşı artışlarıyla birlikte, bankalar arasında adeta bir rekabet yaşanıyor.

Ziraat Bankası, SGK emeklilerine 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yaparken, ING Bank daha da ileri giderek ek koşulsuz 15.000 TL’ye kadar promosyon sunuyor. Üstelik Otomatik Fatura Talimatı ile bu rakamı 18.000 TL’ye kadar çıkarabiliyor.

Bankalar arasında yapılan promosyon kampanyaları oldukça dikkat çekici. Örneğin, Garanti BBVA, emekli maaşı 20.000 TL ve üzerinde olanlara 15.000 TL’ye kadar promosyon sağlarken, Halkbank da benzer bir şekilde 12.000 TL’ye varan promosyon ödemeleri yapıyor. İş Bankası ise maaşını kendisine taşıyan emeklilere 12.000 TL’ye kadar promosyon sunuyor.

DenizBank ve Fibabank da yarışta geri kalmıyor. Her iki banka da maaşlarını taşıyan emeklilere 12.000 TL’ye varan promosyonlar vaat ediyor. Ayrıca, QNB Finansbank 15.000 TL’ye varan nakit promosyon ve ek olarak kredi kartı avantajları sunuyor.

VakıfBank’tan Özel Teklifler

VakıfBank ise promosyon yarışında farklı bir strateji izliyor. Banka, emekli maaşını kendisine taşıyanlara toplamda 24.000 TL’ye kadar varan ödemeler yapmayı taahhüt ediyor. Bu ödemeler, 12.000 TL’ye varan nakit promosyon ve 12 ay boyunca alışverişlerde kazanılabilecek 12.000 TL’lik bonuslardan oluşuyor.

Emekli maaşınızı taşımayı düşünüyorsanız, bankaların sunduğu promosyonları dikkatle incelemenizi tavsiye ederim. Promosyonlar arasında ciddi farklar olabileceği gibi, bazı bankalar ek avantajlar da sunabiliyor. İhtiyaçlarınıza en uygun bankayı seçerek, hem yüksek promosyonlardan faydalanabilir hem de diğer avantajları değerlendirebilirsiniz.