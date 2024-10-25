Emeklilere 29 Ekim İkramiyesinde Son Dakika: 10 Bin TL Bayram İkramiyesi için Gelişme Var mı?

Milyonlarca emekli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde hükümetten bir destek bekliyor. Geçen yıl Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak emeklilere verilen ikramiyenin bu yıl da ödenip ödenmeyeceği merak konusu. CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, bu konuda harekete geçen isimler arasında yer alıyor.

Geçen Yıl Verilen İkramiye Tek Seferlikti

Geçtiğimiz yıl, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle emeklilere özel bir ikramiye ödemesi yapıldı. 5000 TL olarak belirlenen bu ikramiye, bir defaya mahsus verileceği açıkça ifade edilmişti. Ancak artan ekonomik sıkıntılar, emeklilerin bu yıl da benzer bir destek talep etmelerine neden oldu.

Emekliler Cumhuriyet İkramiyesi Bekliyor

Ekonomik krizle boğuşan ve aldıkları maaşlarla geçinmekte zorlanan milyonlarca emekli, bu yıl da Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi için umutlu. Ekonomik sıkıntılarının hafifletilmesi amacıyla ikramiye talebi gündeme getirilirken, emeklilerin bu çağrısı kamuoyunda geniş yankı buluyor.

CHP Milletvekili Cumhur Uzun’dan İkramiye Çağrısı

Emeklilerin sesini duyurmak isteyen CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, ekonomik zorluklar yaşayan emekliler için 29 Ekim ikramiyesinin yeniden ödenmesi gerektiğini savunuyor.

Uzun, geçen yıl 5000 TL olarak ödenen Cumhuriyet ikramiyesinin bu yıl 10.000 TL’ye çıkarılmasını önererek, “Emekliler için bu ikramiye, ekonomik anlamda bir nefes olacaktır,” ifadelerini kullandı.

Hükümetin Kararı Ne Olacak?

Peki, bu yıl emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Sosyal Güvenlik uzmanları, geçen yıl yapılan ödemenin özel bir kutlama kapsamında ve sadece bir kez olmak üzere verildiğini hatırlatıyor. Bu nedenle, hükümetin bu yıl bir ikramiye ödeme planı olmadığı belirtiliyor. Ancak, emeklilerden ve bazı siyasi isimlerden gelen ikramiye talepleri devam ediyor.

Geçen Yıl 5.000 TL Olan İkramiye 10.000 TL Olabilir Mi?

Cumhuriyet Bayramı’na sayılı günler kala, bazı çevreler geçen yıl verilen 5.000 TL’lik ikramiyenin bu yıl 10.000 TL’ye çıkarılarak ödenmesi gerektiği görüşünü dile getiriyor. Ancak hükümetin şu anki tutumu, bu yıl için yeni bir Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödenmeyeceği yönünde. İkramiye taleplerinin sonuç verip vermeyeceği ise merakla bekleniyor.