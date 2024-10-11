Emekliye Çifte Promosyon Müjdesi: Bankalar Neredeyse Maaşın 2 Katını Veriyor!

Ekim ayı itibarıyla emekli promosyon ücretlerinde büyük bir artış yaşandı. Bankalar, SSK, BAĞ-KUR, 4C ve EYT emeklilerine yönelik sundukları cazip tekliflerle promosyon ödemelerini neredeyse maaşın 2 katına çıkardı.

Kamu ve özel bankalar, emeklilerin maaşlarını 3 yıllığına taşıması halinde oldukça yüksek promosyon fırsatları sunuyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte Ekim ayı itibarıyla banka banka emekli promosyon teklifleri…

Emekli Maaşının 2 Katına Kadar Promosyon Fırsatı

Bankalar, emekliler için promosyon ödemelerini yeniden güncelledi. Vakıfbank, Ekim ayı boyunca emeklilere çifte promosyon imkanı sunarak dikkat çekiyor.

Vakıfbank, maaşını 3 yıllığına taşıyan ve 3 yıllık taahhüt veren emeklilere 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. Üstelik Troy kart kullanan emeklilere de ekstra 12.000 TL ödeme yaparak toplamda 24.000 TL’ye kadar promosyon fırsatı sağlıyor.

İş Bankası Emekli Promosyon Teklifleri

İş Bankası, maaşını taşıyan emeklilere cazip promosyon teklifleri sunuyor. Maaşı 10.000 TL’ye kadar olanlara 5.000 TL, 10.000-15.000 TL arası maaş alanlara 8.000 TL, 15.000-20.000 TL arası maaş alanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üstü maaş alanlara ise 12.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

ING Türkiye’nin Promosyon Kampanyası

ING Türkiye, 3 yıllık taahhüt veren emeklilere 15.000 TL net promosyon sağlıyor. Ayrıca, fatura ödeme talimatı verenlere 3.000 TL ve Turuncu Hesap kampanyasına dahil olanlara 2.000 TL ek promosyon fırsatı sunarak toplam promosyon miktarını 20.000 TL’ye çıkarıyor.

Kamu Bankalarından Emekli Promosyonları

Ziraat Bankası ve Halkbank, emekli maaş aralıklarına göre promosyon ödemeleri sunuyor. Dul ve yetim aylığı alanlara 5.000 TL promosyon verilirken, maaşı 10.000-15.000 TL arası olanlara 8.000 TL, 15.000-20.000 TL arası maaş alanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üstü maaş alanlara ise 12.000 TL ödeme yapılıyor.

Yapı Kredi’nin Güncel Promosyonları

Yapı Kredi Bankası da emekli promosyon kampanyasını güncelledi. Banka, maaş aralığına göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan promosyon ödemesi sunuyor.

Ek taahhüt imzalayan emekliler ekstra 3.000 TL daha promosyon alarak toplamda 18.000 TL ödeme alabiliyor.

QNB Finansbank’ın Emekliye Yönelik Teklifleri

Finansbank, ek koşulsuz 16.200 TL’ye varan promosyon fırsatları sunuyor. Ayrıca dul ve yetim aylığı alan emeklilere 6.500 TL ödeme yapılıyor.

Akbank Emekli Promosyon Teklifi

Akbank, maaşını taşıyan emeklilere ek koşul olmadan 15.000 TL promosyon veriyor. Ayrıca kredi kartı ürünlerini kullanan emeklilere 2.500 TL değerinde hediye chip para vererek toplamda 17.500 TL ödeme sağlıyor.

Ekim Ayı Promosyon Başvuruları İçin Son Tarih 31 Ekim!

Bankaların sunduğu cazip promosyon fırsatlarından yararlanmak isteyen emekliler için başvuru süreci 31 Ekim’e kadar devam ediyor. Emekli maaşını taşıyan ve 3 yıllık taahhüt veren emekliler, promosyon ödemelerini 3 iş günü içerisinde alabilecekler.