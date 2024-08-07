Ford Otomotiv (FROTO) hisse fiyat tahminleri: 2024 Kurumların çarpıcı analizler

Aracı kurumlar, Ford Otomotiv (FROTO) hisse senedi için hedef fiyatlarını açıkladı. 7 Ağustos’ta 6 farklı kurum, FROTO için hedef fiyat tahminlerini paylaştı. İşte detaylar…

FROTO Hedef Fiyat Tahminleri 2024

Ford Otomotiv’in finansal tablolarının kamuya açıklanmasının ardından, çeşitli aracı kurumlar hisse senedi için hedef fiyatlarını duyurdu. 7 Ağustos günü itibariyle 6 kurum, FROTO hisse senedi için hedef fiyat tahminlerini açıkladı.

Vakıf Yatırım

Vakıf Yatırım, FROTO için hedef fiyatını 1585 TL olarak belirlerken, tavsiyesini “al” olarak korudu. Bu hedef, mevcut fiyatın %75,23 üzerinde.

Hedef Fiyat: 1585 TL

1585 TL Son Fiyat: 904,50 TL

904,50 TL Tavsiye: Al

Al Prim Potansiyeli: %75,23

%75,23 Açıklanma Tarihi: 7 Ağustos 2024

Garanti BBVA

Garanti BBVA, FROTO için hedef fiyatını 1578 TL’den 1343,80 TL’ye düşürürken, tavsiyesini “endeks üstü getiri” olarak sürdürdü. Bu tahmin, mevcut fiyatın %48,56 üzerinde.,

Hedef Fiyat: 1343,80 TL

1343,80 TL Son Fiyat: 904,50 TL

904,50 TL Tavsiye: Endeks üstü getiri

Endeks üstü getiri Prim Potansiyeli: %48,56

%48,56 Açıklanma Tarihi: 7 Ağustos 2024

Deniz Yatırım

Deniz Yatırım, FROTO için hedef fiyatnı 1880 TL olarak belirledi ve tavsiyesini “al” olarak korudu. Bu hedef, mevcut fiyatın %107,84 üzerinde.

Hedef Fiyat: 1880 TL

1880 TL Son Fiyat: 904,50 TL

904,50 TL Tavsiye: Al

Al Prim Potansiyeli: %107,84

%107,84 Açıklanma Tarihi: 7 Ağustos 2024

TEB Yatırım

TEB Yatırım, FROTO için hedef fiyatını 1428,8 TL’den 1163,2 TL’ye düşürdü ve tavsiyesini “tut” olarak belirledi. Bu hedef, mevcut fiyatın %28,60 üzerinde.

Hedef Fiyat: 1163,20 TL

1163,20 TL Son Fiyat: 904,50 TL

904,50 TL Tavsiye: Tut

Tut Prim Potansiyeli: %28,60

%28,60 Açıklanma Tarihi: 7 Ağustos 2024

Ak Yatırım

Ak Yatırım, FROTO için hedef fiyatını 1320 TL olarak belirledi ve tavsiyesini “endeks üstü getiri” olarak korudu. Bu hedef, mevcut fiyatın %45,93 üzerinde.

Hedef Fiyat: 1320 TL

1320 TL Son Fiyat: 904,50 TL

904,50 TL Tavsiye: Endeks üstü getiri

Endeks üstü getiri Prim Potansiyeli: %45,93

%45,93 Açıklanma Tarihi: 7 Ağustos 2024

Halk Yatırım

Halk Yatırım, FROTO için hedef fiyatını 1477 TL’den 1286 TL’ye düşürdü ve tavsiyesini “al” olarak belirledi. Bu hedef, mevcut fiyatın %42,17 üzerinde.

Hedef Fiyat: 1286 TL

1286 TL Son Fiyat: 904,50 TL

904,50 TL Tavsiye: Al

Al Prim Potansiyeli: %42,17

%42,17 Açıklanma Tarihi: 7 Ağustos 2024

Yatırımcılar İçin Önemli Not

Bu hedef fiyatlar, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım kararlarınızı verirken profesyonel danışmanlık almayı unutmayın. Hedef fiyatlar, kişisel görüşlere dayalıdır ve mali durumunuz ile risk-getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.