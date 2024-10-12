Gayrimenkul ve Araç Alım Satımına Ek Vergi Geliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) modernizasyonunu desteklemek amacıyla oluşturulan Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na yeni kaynak sağlamak için bir kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunuldu. Bu teklif, gayrimenkul ve araç alım satımlarında ek vergilerin uygulanmasını öngörüyor.

Yeni Düzenlemenin Detayları

Söz konusu kanun teklifinde, vergi beyannameleri, gümrük idarelerine ve sosyal güvenlik kurumlarına verilen beyannamelerden alınan damga vergisi tutarı kadar, yıllık gelir vergisi beyannamelerinden ise damga vergisi tutarının yarısı kadar bir katkı payı alınması planlanıyor.

Bu düzenleme, hem devletin gelirlerini artırmayı hem de savunma sanayisine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Gayrimenkul Alım Satımında Ek Vergi

Yeni düzenleme çerçevesinde, gayrimenkul alım ve satım işlemlerinde alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750 TL ek vergi alınması öngörülüyor. Ayrıca, tapu işlemleri için 375 TL katkı payı tahsil edilecektir. Bu ek vergiler, gayrimenkul alım satımını etkileyebilir ve işlem maliyetlerini artırabilir.

Araç Alım Satımında Yeni Ek Ücretler

Araç alım satımıyla ilgili de önemli değişiklikler söz konusu. Sıfır araç tescilleri için noterlerde yapılan işlemlerden 3.000 TL, ikinci el araç alım satımında ise 1.500 TL katkı payı alınması planlanmaktadır. Noterlerde gerçekleştirilen diğer işlemlerden de 75 TL ek ücret tahsil edilecektir. Bu yeni ücretler, araç alım satım süreçlerine ilave bir maliyet yükleyecektir.

Amaç: Savunma Sanayii Fonu’na Destek

Bu kanun teklifi, Türkiye’nin savunma sanayisini güçlendirmek ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin modernizasyonuna katkıda bulunmak için tasarlanmıştır. Eğer yasa kabul edilirse, gayrimenkul ve araç alım satım işlemlerine yeni yükümlülükler getirilecektir.

Yeni düzenlemelerin kısa süre içinde Meclis’te görüşülmesi ve yürürlüğe girmesi beklenmektedir. Bu süreç, vatandaşlar için çeşitli değişiklikleri beraberinde getirebilir.