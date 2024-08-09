Ana Sayfa › Ekonomi › Gazipaşa Hal Fiyatları 9 Ağustos 2024: Güncel Sebze ve Meyve Pazarları Gazipaşa Hal Fiyatları 9 Ağustos 2024: Güncel Sebze ve Meyve Pazarları TÜM YAZILARI Giriş: 09-08-2024 00:09 Ekonomi + - ABONE OL Gazipaşa‘da bugün sebze ve meyve fiyatları dalgalı bir tablo sergiliyor. İşte güncel fiyatlar: Domates: 5,00 TL – 7,00 TL Patlıcan: 6,00 TL – 9,00 TL Muz (Yerli): 16,00 TL – 19,00 TL Biber (Sivri): 14,00 TL – 20,00 TL Salatalık: 14,00 TL – 15,00 TL Elma: 8,00 TL – 12,00 TL Portakal: 10,00 TL – 14,00 TL Çilek: 20,00 TL – 25,00 TL Üzüm: 15,00 TL – 18,00 TL Patates: 13,00 TL – 19,00 TL Brokoli: 25,00 TL – 40,00 TL Kabak (Siyah): 10,00 TL – 15,00 TL Fiyatlar, mevsimsel değişiklikler ve talebe bağlı olarak güncellenebilir. Alışveriş yaparken güncel bilgileri kontrol etmek, bütçenizi planlamanıza yardımcı olabilir.,