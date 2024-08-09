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Gazipaşa Hal Fiyatları 9 Ağustos 2024: Güncel Sebze ve Meyve Pazarları

Ekonomi
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Gazipaşa‘da bugün sebze ve meyve fiyatları dalgalı bir tablo sergiliyor. İşte güncel fiyatlar:

  • Domates: 5,00 TL – 7,00 TL
  • Patlıcan: 6,00 TL – 9,00 TL
  • Muz (Yerli): 16,00 TL – 19,00 TL
  • Biber (Sivri): 14,00 TL – 20,00 TL
  • Salatalık: 14,00 TL – 15,00 TL
  • Elma: 8,00 TL – 12,00 TL
  • Portakal: 10,00 TL – 14,00 TL
  • Çilek: 20,00 TL – 25,00 TL
  • Üzüm: 15,00 TL – 18,00 TL
  • Patates: 13,00 TL – 19,00 TL
  • Brokoli: 25,00 TL – 40,00 TL
  • Kabak (Siyah): 10,00 TL 15,00 TL

Fiyatlar, mevsimsel değişiklikler ve talebe bağlı olarak güncellenebilir. Alışveriş yaparken güncel bilgileri kontrol etmek, bütçenizi planlamanıza yardımcı olabilir.,

 