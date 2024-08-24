Gazipaşa hal fiyatları günlük 24 Ağustos 2024

Gazipaşa Hal’inde meyve ve sebze fiyatları, tüketicilerin cebini yakmaya devam ediyor. Sebze reyonunda yer alan ürünler arasında domatesin kilogram fiyatı 20 TL ile 28 TL arasında değişirken, patates 13 TL ile 19 TL aralığında alıcı buluyor.

Özellikle sofraların vazgeçilmezi olan patlıcanın fiyatı ise adeta uçmuş durumda; topak patlıcanın kilogramı 30 TL’den başlayıp 60 TL’ye kadar çıkıyor.

Sebze Fiyatları: Patlıcandan Biber’e

Hıyar sevenler için bu hafta fiyatlar biraz daha ılımlı gözüküyor; 16 TL ile 27 TL arasında değişen hıyar fiyatları, tüketicilerin ilgisini çekebilir. Ancak sivri biber cephesinde durum biraz farklı.

Fiyatlar 30 TL ile 50 TL arasında seyrediyor ve bu durum, özellikle turşu yapmayı planlayanlar için ekstra bir maliyet anlamına geliyor.

Beyaz lahana ise nispeten uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Kilogram fiyatı 6 TL ile 15 TL arasında değişen lahana, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte daha fazla ilgi görebilir.

Patates ise mutfağımızın temel gıda maddelerinden biri olarak, uygun fiyatıyla yüzleri güldürüyor; 13 TL ile 19 TL arasında değişen patates fiyatları, ev ekonomisi açısından sevindirici.

Meyve Fiyatları: Elma’dan Kivi’ye

Meyve reyonuna baktığımızda, yerli muzun kilogram fiyatının 27 TL ile 45 TL arasında olduğunu görüyoruz. Bu, özellikle çocukların beslenme çantalarına giren muz için biraz yüksek bir fiyat olarak değerlendirilebilir.

Elma (Starking) ise 28 TL ile 35 TL arasında değişen fiyatıyla tüketicilere sunuluyor. Nar severler için fiyatlar ise 20 TL ile 40 TL arasında değişmekte, bu da mevsiminde nar tüketmek isteyenler için güzel bir fırsat olabilir.

Kivi ve ayva gibi kış meyveleri ise biraz cep yakıyor. Kivinin kilogram fiyatı 35 TL ile 55 TL arasında değişirken, ayva 25 TL ile 50 TL aralığında alıcı buluyor.

Fiyatlardaki Dalgalanmalar: Sebepler ve Beklentiler

Fiyatlardaki bu dalgalanmaların sebepleri arasında, mevsimsel değişiklikler, üretim koşulları ve nakliye maliyetleri gibi faktörler yer alıyor. Tüketiciler için fiyatların bu seviyelerde kalıp kalmayacağı büyük bir merak konusu. Ancak, bu tür bilgilere erken erişmek, alışveriş planlarınızı daha ekonomik bir şekilde yapmanıza yardımcı olabilir.

Sonuç olarak, Gazipaşa Hal’inde sebze ve meyve fiyatları oldukça değişken. Alışveriş yaparken dikkatli olmak ve mümkünse fiyat araştırması yapmak, bütçenizi korumanıza yardımcı olacaktır.

Detaylı Sebze ve Meyve Fiyatları Tablosu: