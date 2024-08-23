Kirada Yüzde 25 Zam Sınırı Kalktı, Anlaşmazlıklar Büyüyor

Türkiye’de kira artışlarını sınırlamak için getirilen yüzde 25 zam sınırı kaldırıldı, fakat bu karar, ev sahipleri ve kiracılar arasında yeni bir krizi tetikledi.

Kira artışlarının sınırlandırılması, piyasadaki dengesizlikleri bir nebze hafifletmişti, ancak bu sınırın kaldırılması, özellikle eski kiracılar için zorlu bir dönemin kapısını araladı.

Ev Sahipleri ve Kiracılar Arasında Büyüyen Çatışma

Kira artış sınırının kaldırılmasıyla birlikte, ev sahipleri ve kiracılar arasındaki gerilim tırmandı. Örneğin, kiracı Dilan K., ev sahibiyle yaşadığı anlaşmazlıkla gündeme oturdu.

Ev sahibi, yasal sınırlar içinde bir zam teklifine rağmen, Dilan K.’ye “Çık, ben yerleşeceğim” diyerek tepki gösterdi. Bu durum, piyasa koşullarına ayak uyduramayan kiracılar için ciddi bir sorun haline geldi.,

Kira Tespit Davalarının Artması

Ev sahipleri, eski kiracılarla olan kira anlaşmalarını yeterli bulmuyor ve bu nedenle kira tespit davaları giderek artıyor. Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, eski kiracılara yapılan zam oranlarının piyasaya göre düşük kaldığını ve bunun sonucunda kira tespit davalarının arttığını ifade ediyor. Adliyelerdeki bu yoğunluk, kiracıların ve ev sahiplerinin yeni kira bedelleri üzerinde anlaşamamasından kaynaklanıyor.

Deprem Bölgelerinde Kira Krizi

Deprem bölgelerinde de kira sorunları dikkat çekiyor. Kahramanmaraş Barosu avukatlarından Bahri Gödeoğlu, eski kiracılara uygulanan düşük kira bedellerinin artık yeterli olmadığını belirtiyor. Bu bölgelerde ev sahipleri, ya kira tespit davası açarak yeni bir kira bedeli belirlemek ya da kiracılarını çıkararak daha yüksek bedelle yeni kiracılar bulmak istiyor.

Piyasadaki Denge Nasıl Sağlanacak?

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Gayrimenkul Komite Başkanı Hakan Akdoğan, yüzde 25 zam sınırının ilk yıl katlanılabilir olduğunu, ancak ikinci yıl uzatılmasının büyük sorunlara yol açtığını söylüyor. Enflasyon karşısında ev sahiplerinin zor duruma düştüğünü belirten Akdoğan, yüzde 65 oranındaki artışın bir nebze rahatlama sağladığını, ancak geçmiş kayıpların hala telafi edilmediğini vurguluyor.

İzmir Emlakçılar Odası Başkanı Mesut Güleroğlu ise, bu krizin en az bir yıl daha süreceğini öngörüyor. Ev sahipleri, enflasyonun tavan yaptığı iki yıl boyunca yaşadıkları kayıpları gidermekte zorlanacak gibi görünüyor. Türkiye genelinde yaşanan bu kriz, piyasanın yeniden dengeye oturması için daha fazla zaman ve yeni düzenlemeler gerektiğini ortaya koyuyor.

Kira artış sınırının kaldırılması, piyasadaki sorunları çözmekten ziyade, mevcut sorunları daha da derinleştiriyor. Hem ev sahipleri hem de kiracılar, önümüzdeki dönemde bu krizden nasıl çıkacaklarını kestirmekte zorlanıyor. Bu gelişmeler, Türkiye genelinde kira piyasasının geleceği hakkında pek de umut verici sinyaller vermiyor.