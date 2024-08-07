ŞOK Aktüel 10 Ağustos 2024: Bu Hafta Sonu Kaçırılmayacak Fırsatlar

ŞOK Aktüel 10 Ağustos 2024: Hafta sonu yaklaşıyor ve ŞOK marketlerinde yine birbirinden cazip fırsatlar sizleri bekliyor! 10 Ağustos 2024 katalogları, alışveriş tutkunlarına müjdeli haberlerle dolu.

Bu kataloglar, kozmetik, bijuteri, temel tüketim ürünleri, teknoloji ve daha birçok kategoride harika indirimler sunuyor. Haydi gelin, bu haftanın ŞOK indirimlerini birlikte keşfedelim!

ŞOK Aktüel Kataloğu: 3 Farklı Sayfa, 47 Farklı Ürün

ŞOK, 10 Ağustos 2024 kataloğunda 3 farklı sayfada tam 47 ürünü sizlere sunuyor. İlk sayfada 25, ikinci sayfada 12 ve üçüncü sayfada 10 farklı ürünle geniş bir yelpazede alışveriş yapma fırsatı yakalayacaksınız.

Aydınlatma, dekor, oyuncak, temel tüketim ürünleri, akıllı telefonlar, beyaz eşyalar, televizyonlar, oyun konsolları, yatak ve koltuk gibi birçok kategoriye yayılan bu ürünler, ihtiyaçlarınızı karşılamak için burada.

Çevre Dostu Solar Aydınlatma Ürünleri ve Küçük Mobilyalar

Geçmiş haftalarda da boy gösteren Petrix markalı çevre dostu solar aydınlatma ürünleri, ŞOK marketlerinde tekrar karşınıza çıkıyor. Bu ürünler, hem çevreye duyarlı hem de ekonomik bir aydınlatma çözümü sunuyor.

Küçük mobilya ürünlerinde ise çok amaçlı 4 katlı raf 349 TL, ahşap basamak 299 TL ve ahşap 3 katlı ayakkabılık 99,95 TL gibi cazip fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca, plastik çekmeceli raflar ve 3 katlı plastik raflar da uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

Ahşap Ürünlerde İndirimler

Ahşap ürünlerde de bu hafta indirimler var. Ahşap ayna, ahşap kutu marin, ahşap askılık ve ahşap mumluk gibi şık ürünler, evinize doğal bir dokunuş katacak. Bu ürünler, hem estetik hem de fonksiyonel özellikleriyle ev dekorasyonunda fark yaratacak.

Oyuncaklarda Büyük Fırsatlar

Çocuklar için de harika fırsatlar var! Hot Wheels markalı şehir başlangıç setleri 379 TL, taşıyıcı tırlar 299 TL ve şehir temalı fırlatma seti 249 TL fiyatıyla satışta. Barbie oyun hamuru ve kariyer bebekleri gibi oyuncaklar da çocuklarınızın ilgisini çekecek.

Teknoloji ve Beyaz Eşya Ürünleri

Teknoloji tutkunları için ŞOK Aktüel kataloğu yine dolu dolu. Samsung markalı 2 farklı televizyon, Apple iPhone 11, Xiaomi Mi Box, güç adaptörü, akıllı saat ve Sony PS 5 Slim 1 TB dijital konsol gibi ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca, Altus tezgah altı buzdolabı, Samsung çamaşır makinesi ve Hoover kurutma makinesi gibi beyaz eşyalar da indirimli fiyatlarla satışta.

Yatak ve Ergonomik Ürünler

Homedius markalı yataklar, minderler, yatak olabilen koltuklar ve katlanabilir uzanma minderleri gibi ergonomik ürünler de bu hafta ŞOK kataloglarında yer alıyor. Yaylı yatak, bebek yatağı ve kamp yatağı gibi ihtiyaçlarınız için ŞOK 10 Ağustos kataloğunun üçüncü sayfasına göz atabilirsiniz.

Bu hafta sonu ŞOK marketlerinde kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Kataloğu detaylı incelemek ve indirimli ürünlerden haberdar olmak için https://www.sondakika.co/haber/bim-aktuel-13-agustos-2024/7634/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bu hafta ŞOK’ta en beğendiğiniz ürün hangisi? Yorumlarınızı bizimle paylaşın ve bu fırsatları arkadaşlarınızla paylaşarak onların da yararlanmasını sağlayın!