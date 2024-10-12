Yılbaşından Sonra Zorunlu: Araç Satışında Doğrulanmış İlan Dönemi

Ticaret Bakanlığı, konut satışında hayata geçirdiği doğrulanmış ilan düzenlemesini araç satışlarına da getiriyor. Ocak 2024 itibarıyla zorunlu hale gelecek olan bu sistemde, araç sahipleri e-Devlet üzerinden kimlik doğrulaması yaparak ilan verebilecek. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, yeni uygulamanın detaylarını paylaştı.

Otomotiv Sektöründe Yeni Bir Dönem Başlıyor

Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Türkiye Yüzyılı’nda Otomotiv ve Enerji Vizyonu Toplantısı”nda konuşan Gürcan, otomotiv satışlarına yönelik hazırlanan yeni uygulamayı duyurdu.

Bu sistem, konut ilanlarında olduğu gibi araç ilanlarında da kimlik ve yetki belgesi doğrulamasını zorunlu kılacak. Bu sayede, ilan platformlarına girilen araç ilanlarının güvenliği sağlanacak.

E-Devlet Üzerinden İlan Verme Zorunluluğu

Gürcan, e-Devlet üzerinden verilecek ilanların hem bireysel satıcılar hem de yetki belgesi olan firmalar tarafından yapılabileceğini belirtti. Yeni düzenlemeyle, araç sahipleri e-Devlet üzerinden araçlarını seçip, yetkili emlakçılar gibi yetkili satıcılarla işlemi tamamlayabilecek.

Bu düzenleme ile hedeflenen, daha adil ve rekabetçi bir otomotiv piyasası oluşturmak. Gürcan, bu uygulamanın sektördeki güvenliği artıracağına ve haksız rekabetin önüne geçeceğine işaret etti.

Sistem, konut ilanları için halihazırda hibrit bir şekilde yürütülüyor, ancak ocak ayında tam anlamıyla devreye girecek.

Türkiye Ekonomisi ve Otomotiv Sektöründeki Büyüme

Gürcan ayrıca Türkiye’nin küresel durgunluğa rağmen son 16 çeyrektir kesintisiz büyüme gösterdiğini hatırlattı. 2023 yılında yüzde 5,1 oranında büyüyen Türkiye ekonomisinde otomotiv sektörü, 19,4 milyar dolarlık ana sanayi ihracatıyla lokomotif bir rol oynadı. Yan sanayi dahil olmak üzere toplam ihracat ise 35 milyar doları aştı.

2024 yılı ocak-eylül döneminde ise sektör, yüzde 5,3’lük bir büyüme kaydederek 26,9 milyar dolarlık ihracata ulaştı. Bu da sektör için tarihi bir rekor olarak kaydedildi.