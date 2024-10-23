Gazeteci Yıldıray Oğur Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında? Yıldıray Oğur Hangi Gazetede Yazıyor?

Yıldıray Oğur, Türk gazeteci ve yazardır. 1978 yılında Rize’de doğmuştur. Şu anda Karar gazetesinde yazılar yazmakta ve Serbestiyet adlı internet dergisinde makaleler kaleme almaktadır. Aynı zamanda Karar gazetesinin YouTube kanalında güncel konular hakkında yayınlar yapmaktadır.

Eğitim ve Erken Dönemi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi eğitimi almıştır. 1999 yılında kurulan Siyasal Ufuk Hareketi’nde aktif rol almıştır.

Özellikle 2000 yılından itibaren 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın kutlanma şekline yönelik eleştirileriyle tanınmıştır.

Gazetecilik Kariyeri

Oğur, gazetecilik kariyerine Radikal gazetesi ve Birikim dergisinde yazarlık yaparak başlamıştır. 2007-2013 yılları arasında Taraf gazetesinde “Manifestom” adlı köşesinde yazmış ve yazı işleri müdürlüğünü üstlenmiştir.

Taraf gazetesinin kapanmasının ardından Türkiye gazetesinde yazarlık yapmış, Habertürk kanalında “Şimdi ve Burada” adlı haber programının yayın yönetmenliğini üstlenmiştir.

2017 yılında Türkiye gazetesi, Oğur’un yazılarına son vermiştir. Şu anda Karar gazetesinde ve Serbestiyet adlı internet dergisinde yazılarına devam etmektedir. Ayrıca Karar gazetesinin YouTube kanalında düzenli yayınlar yapmaktadır.

Toplumsal Hareketlerdeki Rolü

2003 yılında, Cumhuriyet gazetesinin “Genç subaylar rahatsız!” başlıklı manşetine tepki olarak kurulan Genç Siviller Hareketi’nin kurucuları arasında yer almıştır. Bu hareket, toplumsal meselelerdeki duyarlılığını yansıtmaktadır.

Balyoz Davası ve Hukuki Süreç

Yıldıray Oğur, Balyoz Davası’nın soruşturması sırasında şüpheli olarak gösterilmiş ve 52 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanmıştır.

19 Haziran 2016’da, 2010 yılında elde edilen belgelerle kandırıldıklarını belirterek “kötü gazetecilik” yaptıklarını itiraf etmiştir. Ayrıca diğer basın organlarının da haberlerin kaynağını sorgulamadan kullandığını belirtmiştir.

Son Gelişmeler ve Hapis Cezası

4 Mart 2022’de mahkeme kararıyla “devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme” suçundan üç yıl dört ay hapis cezasına çarptırılmıştır.

Yıldıray Oğur’un Özel Hayatı

Yıldıray Oğur’un özel hayatı hakkında kamuoyuna yansıyan fazla bilgi bulunmamaktadır. Evli olup olmadığı konusunda net bir bilgi yoktur.