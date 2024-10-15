İrfan Can Kahveci’nin Babası Hacı Bektaş Kahveci Kimdir? Nereli, Ne İş Yapıyor?

İrfan Can Kahveci, Türk futbolunun dikkat çeken isimlerinden biri olarak bilinir. Ancak onun başarı hikâyesinin arkasında, ailesinin önemli bir etkisi vardır. Bu bağlamda, babası Hacı Bektaş Kahveci’nin rolü büyüktür.

Hacı Bektaş Kahveci Kimdir?

Hacı Bektaş Kahveci, Çorum’un Bayat ilçesinden gelen köklü bir aileye mensuptur. Uzun yıllardır OSTİM’de motor ustası olarak çalışmakta ve teknik bilgi birikimi ile çevresinde saygı görmektedir.

Oğlu İrfan Can Kahveci’nin kariyerine sağladığı destek ve verdiği değerli öğütlerle, onun gelişiminde önemli bir yere sahiptir. İrfan Can’ın kariyerindeki başarılarda babasının iş disiplini ve azmi büyük bir ilham kaynağı olmuştur.

İrfan Can Kahveci’nin Ailevi Değerleri

İrfan Can Kahveci, ailevi değerlere önem veren bir futbolcu olarak bilinir. Ailesinden aldığı güçlü değerler, onun karakterinde ve kariyerinde büyük bir etki yaratmıştır.

Babasının çalışkanlığı ve işine olan bağlılığı, İrfan Can’ın profesyonel yaşamına da yansımıştır. Futbol dünyasında elde ettiği başarıların ardında, ailesinin ona sunduğu sağlam temel önemli bir rol oynamaktadır.

İrfan Can Kahveci’nin Annesi Kimdir?

İrfan Can Kahveci’nin annesi ise Yozgat kökenlidir ve ev hanımı olarak aile içerisinde aktif bir rol üstlenmektedir. Annesinin fedakarlıkları, İrfan Can’ın gelişiminde ve futbolcu olarak ilerlemesinde önemli bir katkı sağlamıştır. Kahveci ailesi, birbirine olan bağlılıkları ve destekleriyle İrfan Can’ın bugünlere gelmesinde kilit bir faktör olmuştur.

Futbol Kariyerinin Başlangıcı ve Gelişimi

İrfan Can Kahveci, 1995 yılında Ankara’nın Ayaş ilçesine bağlı Bayat Köyü’nde dünyaya gelmiştir. Genç yaşta futbola olan ilgisi, Gençlerbirliği altyapısında başlayan kariyerini şekillendirmiştir.

Futbol kariyerine 7 yaşında Gençlerbirliği Futbol Okulu’nda adım atan İrfan Can, kısa sürede yeteneklerini göstererek A takıma kadar yükselmiştir.

2012 yılında Türkiye Kupası’nda Gençlerbirliği formasıyla sahaya çıkan İrfan Can, sonrasında Hacettepe’de tecrübe kazanarak 34 maçta 4 gol atma başarısı göstermiştir.

İstanbul Başakşehir’e transferi ile kariyerinde büyük bir sıçrama yaşayan genç futbolcu, 2020-2021 sezonunda Fenerbahçe’ye transfer olmuş ve performansını burada da sürdürmüştür.

Milli Takım ve Uluslararası Başarılar

İrfan Can Kahveci, sadece kulüp kariyeri ile değil, milli takım performansıyla da dikkat çekmiştir. Türkiye U-17, U-18 ve U-20 takımlarında forma giyen İrfan Can, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Türkiye’nin İsviçre’ye karşı oynadığı maçta tek golü atan isim olmuştur. Başarılı performansı ile milli formayı da sıklıkla giyme şansı yakalamıştır.

İrfan Can’ın ailesi, onun hem futbolculuk kariyerinde hem de kişisel gelişiminde önemli bir yere sahiptir. Babası Hacı Bektaş Kahveci’nin teknik bilgisi ve annesinin fedakarlıkları, İrfan Can’ın futbol dünyasında yükselmesine katkıda bulunan başlıca unsurlar arasında yer almıştır.