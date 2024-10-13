Ankara Barosu Başkanı Seçilen Mustafa Köroğlu Kimdir, Nereli? Mustafa Köroğlu Kaç Yaşında?

Ankara Barosu’nun 67. Olağan Genel Kurulu’nda yapılan seçimler sonucunda, Mustafa Köroğlu bir kez daha başkanlık görevine seçildi.

Seçimlere geniş bir katılım sağlanırken, Ankara Barosu’na kayıtlı 21 bin 319 avukat oy kullanma hakkına sahipti. Üç aday arasında yapılan seçim sonucunda, Köroğlu yeniden başkan olarak seçildi.

Seçimler, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti. Oylamada Demokratik Sol Avukatlar Grubu’nun adayı Mustafa Köroğlu, Avukat Hakları Grubu’ndan Hakan Gönenç ve Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar Grubu’ndan Linda Sevinç Hocaoğulları yarıştı. Seçim sonucunda Mustafa Köroğlu, oyların büyük bir kısmını alarak başkanlık görevine devam etmeye hak kazandı.,

Ankara Barosu Seçim Sonuçları

Seçimlerde kullanılan 13 bin oy geçerli sayıldı. 100. Yıl Demokratik Avukatlar Grubu’nun adayı Bülent Yücetürk 3 bin 534 oy alarak ikinci sırada yer aldı. Türk Milliyetçileri Avukatlar Grubu’ndan Hakan Erdem ise 2 bin 110 oyla üçüncü sıraya yerleşti.

Avukat Hakları Grubu’ndan Ebru Dönmez 2 bin 27 oy alırken, Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar Grubu adayı Doğukan Tonguç Cankurt 784 oyda kaldı. Diğer adaylar daha az oy aldı.

Mustafa Köroğlu Kimdir?

1978 yılında Ordu’da doğan Mustafa Köroğlu, ilköğrenimini Ordu Atatürk İlkokulu’nda, lise eğitimini ise Ordu Anadolu Lisesi’nde tamamladı.

1997 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girerek, 2001 yılında mezun oldu. Avukatlık stajını Ankara Barosu’nda tamamladıktan sonra, 2002 yılında baroya kaydoldu.

Meslek hayatında ticaret hukuku, iş hukuku, borçlar hukuku ve idare hukuku gibi alanlarda uzmanlaşan Köroğlu, özellikle ticari davalar ve enerji sektörüne yönelik hukuki danışmanlık hizmetleri sundu.

2016 yılında kurduğu “Köroğlu Avukatlık Bürosu” ile meslek hayatına devam etmektedir. Ayrıca çeşitli panel ve seminerlerde konuşmacı olarak yer almakta ve eğitim faaliyetlerine katılmaktadır.

Başkanlık görevi boyunca Ankara Barosu’nun gelişim süreçlerinde etkin bir rol oynayan Mustafa Köroğlu, baronun vizyonunu ileri taşımak adına birçok proje ve etkinlikte yer aldı.