Ankara’da Şiddetli Yağış Sonrası Esnaf ve Araçlar Mağdur Durumda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarıya göre, Ankara’nın çeşitli ilçelerinde şiddetli yağış ve gök gürültülü fırtına etkili olmaya devam ediyor. Çubuk, Akyurt, Kahramankazan, Pursaklar, Keçiören, Etimesgut, Yenimahalle, Sincan, Çankaya, Gölbaşı ve Mamak ilçeleri, bu kötü hava koşullarının merkezinde yer alıyor.

Çankaya ilçesinde sağanak yağışların etkisiyle meydana gelen su birikintileri, Sıhhiye semtinde ciddi sorunlara yol açtı. Araçlar sular altında kalarak trafikte aksamalara neden oldu. Bu durum, şehirdeki ulaşım ağını olumsuz etkiledi ve günlük yaşamı zorlaştırdı.

Su Baskınları Esnafı Vurdu: Maddi Hasar Artıyor

Su baskınları, esnafı da ciddi şekilde mağdur etti. Özellikle Sıhhiye bölgesindeki işletmeler, suyun birikmesi ve yüksek su seviyeleri nedeniyle büyük maddi zararlara uğradı.

İbrahim Balcı, “Geçen yıl yapılan iyileştirmeler yetersiz kaldı. Su birikmeye devam ediyor ve esnaflar gerçekten mağdur durumda kalıyor,” şeklinde konuştu. Balcı’nın ifadeleri, altyapı iyileştirmelerinin yetersiz kaldığını ve esnafın zor durumda olduğunu gözler önüne seriyor.

Faik Erdoğan da yaşadığı su baskınlarından şikayetçi. Erdoğan, “Bu yıl üçüncü kez su baskını yaşandı. Malzemeler zarar gördü ve yaklaşık 100-150 bin lira hasarımız var,” diyerek, sorunun ciddiyetine dikkat çekti. Belediye tarafından alınan önlemlerin yetersiz olduğunu belirten Erdoğan, bu tür olayların tekrarını engellemek için daha etkili çözümler gerektiğini vurguladı.

Yetkililer Ne Dedi?

Yetkililer, yaşanan bu sorunlara yönelik çözüm arayışlarını sürdürdüklerini belirtti. Ancak, hava koşullarının etkisiyle ortaya çıkan bu problemler, kısa vadeli çözümlerle geçiştirilemeyecek kadar kapsamlı görünüyor. Şehirdeki altyapı sorunları, özellikle yoğun yağış dönemlerinde daha belirgin hale geliyor.