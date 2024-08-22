Ankara’da Sokak Hayvanları İçin Mücadele: Mansur Yavaş’a Sert Tepki

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) binası önünde bugün hareketli saatler yaşandı. Saat 13:00’te bir araya gelen Sokaktayım Yanındayım İnisiyatifi ve Hayvan, Yaşam, Özgürlük İnisiyatifi üyeleri, ABB’ye ait araçlarla sokak köpeklerinin toplatılmasına sert tepki gösterdi.

Hayvan hakları savunucuları, ellerinde “ABB elini sokaklardan ve hayvanlardan çek” pankartları taşıyarak, ABB Başkanı Mansur Yavaş’a açık bir mesaj verdi.

“Tabanınıza Böyle Bir Şey Söyleyemezsiniz”

İnisiyatif adına konuşma yapan Zarife Çamalan, Mansur Yavaş’ın geçtiğimiz aylarda dile getirdiği “Gönüllüler elini taşın altına koyup sokak hayvanlarını sahiplensinler” sözlerini eleştirdi. Çamalan’a göre, bu ifadeler özellikle ekonomik zorluklarla mücadele eden vatandaşlar için büyük bir haksızlık oluşturuyor.

Yavaş’ın kendi destek tabanına böyle bir yükümlülük yüklemesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Çamalan, “Mansur Yavaş’a diyoruz ki, köpeklerden ve onların mama kaplarından elinizi çekin” diyerek tepkisini dile getirdi.

Gölbaşı’ndaki Durum ve ABB’nin Tepkileri

Protestonun bir diğer odağı ise Gölbaşı’nda yaşanan olaylardı. Çamalan, ABB ekiplerinin, yaklaşık 500 sokak köpeğinin yaşadığı bölgede gönüllüler tarafından bırakılan kulübeleri, mama kaplarını ve su kaplarını topladığını belirtti. Bu durum, savunucular tarafından “köpekleri aç bırakıp saldırgan hale getirip toplatmaya çalışmak” olarak değerlendirildi. Eylemciler, Mansur Yavaş’tan bu politikalara derhal son vermesini talep etti.

“Mansur Yavaş, Köpekleri Yaşatmayanlardan Biri”

Hayvan hakları savunucularından Can Irmak Özinanır da Mansur Yavaş’a yönelik eleştirilerini dile getirdi. Özinanır, Yavaş’ın sokak hayvanlarına yönelik tutumunu eleştirerek, meclisten geçen yasanın ardından CHP Genel Başkanı ve Yavaş’ın Paris Olimpiyatları’na gitmesini eleştirdi. “O mutluluk pozları verirken, Ankara’nın birçok yerinde köpekler katledilmeye başlandı,” diyerek, Mansur Yavaş’ın sokak hayvanlarını yaşatmayan bir lider olduğunu belirtti.,

“Mansur Yavaş’a ve CHP’ye Çağrı”

Protesto sırasında sadece Mansur Yavaş değil, aynı zamanda CHP Genel Başkanı Özgür Özel de eleştirilerin hedefi oldu. Eylemciler, Özel’e seslenerek, “Bu yasayı uygulamayacağız diyerek söz verdiniz. O zaman belediye başkanlarınızı denetleyin ve uygulatmayın” dedi. Protestocular, Mansur Yavaş’tan köpeklerin toplatılmasına yönelik politikaları sonlandırmasını ve sokak hayvanları konusunda daha insancıl bir yaklaşım benimsemesini talep etti.

Ankara’da sokak köpeklerinin toplanmasıyla ilgili tepkiler büyümeye devam ediyor. Hayvan hakları savunucuları, Mansur Yavaş’a ve CHP’ye yönelik eleştirilerini sürdürüyor. Bu durum, ilerleyen günlerde daha geniş çaplı protestolara ve kamuoyu tartışmalarına yol açabilir.

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