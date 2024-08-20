Dün Tahliye Oldu: Bu Sabah Eşi Engin Polat’ı Ziyaret Etti

Dilan Polat, Kasım ayından bu yana “kara para aklama” ve “örgüt kurma” suçlamalarıyla tutuklu yargılanıyordu. 9 ay süren cezaevi sürecinin ardından, dün akşam saatlerinde tahliye edilen Polat, büyük bir nefes aldı. Tahliyesinin ardından geceyi Sarıyer’de kardeşi Sıla Doğu’nun evinde geçirdi. Ancak sabahın erken saatlerinde, ilk iş olarak eşi Engin Polat’ı ziyaret etmek için Silivri’ye gitti.

Dilan Polat’ın tahliyesi, birçok kişi tarafından yakından takip edildi. “Kara para aklama” ve “örgüt kurma” suçlamaları nedeniyle hakkında 40 yıl hapis cezası istenen Polat, bu süreçte cezaevinde kalmaya devam edecekken, mahkemenin kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bu karar, kimi çevrelerde şaşkınlıkla karşılanırken, Dilan Polat’ın yakınları tahliye haberini sevinçle karşıladı.

Bu süreçte ailesine duyduğu özlemi sık sık dile getiren Polat, tahliye sonrası ilk olarak eşini ziyaret etmek için Silivri’ye gitmeyi tercih etti. Engin Polat’ın yanında olmak, Dilan Polat için büyük bir anlam taşıyor. Zorlu süreçlerin ardından, aile bir arada olmanın mutluluğunu yaşamaya çalışıyor.,

Dilan Polat’ın tahliyesi, sosyal medya ve basında geniş yankı uyandırdı. Bu gelişme, kamuoyunda farklı tepkilere yol açarken, davanın seyrini de merak konusu haline getirdi. Tutuksuz yargılama sürecinin nasıl ilerleyeceği ise zamanla netlik kazanacak.