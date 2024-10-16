Malatya’da 5.9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi: Deprem Anı Görüntüleri

Malatya, 16 Ekim 2024 tarihinde 5.9 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Depremin ardından yetkililer bölge genelinde incelemelere başladı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığını belirtti.

Başkan Er’in Açıklamaları

Sami Er, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Ekiplerin saha taramalarını sürdürdüğünü vurgulayan Başkan Er, “Şu ana kadar komuta merkezimize herhangi bir olumsuz durum iletilmemiştir. Saha taramalarımız devam etmektedir” ifadelerine yer verdi.

Ekipler Bölgede Çalışmalarını Sürdürüyor

Depremin hemen ardından, tüm ekipler hızla sahaya yönlendirildi. Şu an itibarıyla olumsuz bir durumun yaşanmaması sevindirici olmakla birlikte, saha taramaları titizlikle devam ediyor. Yetkililer, durumun yakından takip edildiğini belirtiyor.

Bölge sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ileten yerel yönetimler, gerekli tüm önlemleri alarak çalışmalarını sürdürüyor.