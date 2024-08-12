Manisa’da Dehşet: Yavru Kedileri Öldüren Şahıs Tutuklandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde yaşanan vahşi bir olay, kamuoyunda büyük infial yarattı. 69 yaşındaki Muzaffer Şen, evinin bahçesine giren üç yavru kediyi fırça sapı ile öldürmesi sonucu tutuklandı.

Şen’in ifadesi ise olayın arka planında sinirlerine hakim olamayan bir adamın trajik bir anlık öfkesini ortaya koyuyor.

Olayın Detayları

Olay, Salihli’nin Sağlık Mahallesi’nde, Kurudere Caddesi’ndeki bir evin bahçesinde gerçekleşti. Muzaffer Şen, bahçesinde gördüğü üç yavru kediye fırça sapı ile saldırdı. Zavallı kedicikler kaçmaya çalışsa da Şen, onlara acımasızca darbeler indirmeye devam etti.

Bu anları cep telefonlarına kaydeden komşuların çığlıklarına rağmen Şen, saldırısını sürdürdü. Ne yazık ki, kediler aldıkları darbelerle yaşamlarını yitirdi.

Tepkiler ve Tutuklama

Olayın hemen ardından, polis ekipleri Muzaffer Şen’i gözaltına aldı. Şen, Salihli Adliyesi’ne sevk edildikten sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Emniyette verdiği ifadesinde Şen, kedilerin defalarca mutfağına girip çıktığını ve o gün sinirlerine hakim olamayarak bu korkunç eylemi gerçekleştirdiğini belirtti.

Sivil Toplumdan Sert Tepki

Olayın ardından, Salihli Adliyesi önünde toplanan sivil toplum örgütleri ve hayvan hakları savunucuları, yaşanan vahşeti sert bir şekilde kınadı.

Salihli Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Funda Canseven, yaptığı açıklamada, “Bugün burada, 3 yavru kedinin sesi olmak için toplandık.,

Bu görüntüler hepimizin yüreğini dağladı. Bu tür olaylar artık sadece yürek sızlatmakla kalmıyor, toplumun vicdanını derinden yaralıyor. Bizler, hem Manisa hem de İzmir Barosu olarak bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi.

Hukuki Mücadele Devam Ediyor

İzmir Barosu avukatlarından Bilge Berk ise olayla ilgili hukuki mücadelenin sürdüğünü vurguladı. “Biz hukukçular olarak, bu yasaların uygulanmasında elimizden geleni yapacağız. Ayrıca, CHP’nin Anayasa Mahkemesi’ne başvurarak yürütmeyi durdurma davası açmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Toplumun Vicdanı Sarsıldı

Bu tür olaylar, toplumda derin yaralar açıyor ve kamu vicdanını sarsıyor. Siz de bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın ve bu haberi sosyal medyada yayarak, daha fazla insanın bu konuda bilinçlenmesine yardımcı olun.