Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
WhatsApp İhbar Hattı
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir
Ana SayfaGündemSon Dakika: Kilis’teki Mayınlı Bölgeye Havan Mermisi Düştü, Yangın Çıktı (Canlı Yayın)

Son Dakika: Kilis’teki Mayınlı Bölgeye Havan Mermisi Düştü, Yangın Çıktı (Canlı Yayın)

Gündem
Kilis’teki mayınlı bölgeye iki
ABONE OL

Kilis’teki mayınlı bölgeye iki havan mermisi düştü. Olay sonrası bölgede yangın çıktı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ÇNRA, duruma müdahale ederek top ve tank atışlarıyla karşılık veriyor.

Düşen havan mermileri sonucunda yangın oluşması, bölgedeki durumu daha da kritik hale getirdi. TSK, gerçekleştirdiği atışlarla düşman unsurlarına karşı etkili bir yanıt vermeye çalışıyor.

Çatışma bölgede devam ediyor ve yetkililer, gelişmeleri yakından takip ediyor.

Bölgedeki çatışma süreci, sivil halk için endişe verici bir durum oluşturuyor. TSK’nın karşılık verme eylemleri, güvenlik ve kontrol sağlamak amacıyla sürdürülüyor.

Olayla ilgili daha fazla bilgi ve açıklama geldikçe güncellenecektir.

 