TikTok Kapatılacak mı? AKP’den Erişim Engeli Sinyali

Son dönemde sosyal medya platformlarına yönelik çeşitli kısıtlamalar getiren AKP’nin yeni hedefi TikTok oldu. Türkiye’de milyonlarca kullanıcısı bulunan TikTok hakkında, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman’dan çarpıcı açıklamalar geldi.

TikTok İçin Erişim Engeli Gündemde

Hüseyin Yayman, TikTok’un kapatılması yönündeki taleplerin arttığını belirtti. Yayman, “Milletimiz, TikTok’un kapatılmasını istiyor” şeklindeki açıklamalarıyla dikkat çekti. Yayman, SÖZCÜ TV’ye yaptığı açıklamada, TikTok’un salı günü detaylı şekilde değerlendirileceğini ve vatandaşların taleplerine tercüman olduğunu ifade etti.

TikTok’un Toplumda Yarattığı Tepkiler

Yayman, Hatay, Ankara, Adana, Mersin ve İstanbul’da vatandaşların TikTok hakkında şikayetçi olduğunu vurguladı. TikTok’un içeriklerinin “şeytanın avukatlığını” yaptığını ve toplumda nefret objesi haline geldiğini söyleyen Yayman, bu tür paylaşımların insanlık değerlerinden uzak olduğunu belirtti.

Yayman, TikTok’un, Türkiye’nin moral ve ahlaki değerlerine uygun bir yayın politikası izlemesi gerektiğini de ekledi.

Mustafa Kemal Atatürk ile İlgili İçeriklere Tepki

Yayman ayrıca, TikTok’ta Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili yapılan paylaşımlara da sert tepki gösterdi. Atatürk’ün değerlerinin içinin boşaltıldığını ve figürünün trolleştirildiğini belirten Yayman, bunun dijital dünyanın krizi olduğunu ifade etti.

Yayman, TikTok’un kapatılması konusunda bir kamuoyu araştırması yapılsa, milletin büyük çoğunluğunun TikTok’un kapatılmasını destekleyeceğini belirtti. Ancak, TikTok’un kapatılması veya erişim engeli getirilmesi kararı, BTK’nın yetkisinde olduğunu vurguladı.

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