Yeşil Pasaport Kapsamı Genişletilecek mi? Yeşil pasaport şartları

Türkiye’de vize sorunlarının artması, Yeşil pasaport taleplerini yeniden gündeme taşıdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bu konudaki yasa tekliflerini incelemeye başladı ve teklif sayısı 19’a yükseldi. Peki, bu düzenleme kimleri kapsıyor ve hangi meslek grupları yeşil pasaport alabilecek?

Yeşil Pasaport Nedir?

Yeşil pasaport, genellikle bazı kamu görevlileri ve eski bürokratlar için verilen özel bir pasaport türüdür. Son yıllarda, vize sorunlarının artmasıyla birlikte, Meclis’te bu pasaportun kapsamının genişletilmesi için çeşitli öneriler gündeme geldi.

Meclis’teki Teklifler ve Hedeflenen Meslek Grupları

Önerilen yasa teklifleri, Yeşil pasaport verilmesi istenen meslek gruplarını genişletmeyi hedefliyor. Bu meslek grupları arasında:

TIR Şoförleri : 10 yıl uluslararası nakliye işi yapanlar.

: 10 yıl uluslararası nakliye işi yapanlar. Muhasebeciler : Yeminli mali müşavirler ve serbest muhasebeciler.

: Yeminli mali müşavirler ve serbest muhasebeciler. Bekçiler : Çarşı ve mahalle bekçileri.

: Çarşı ve mahalle bekçileri. Gazeteciler : 15 yıl kıdemli basın kartı sahibi gazeteciler.

: 15 yıl kıdemli basın kartı sahibi gazeteciler. Eczacılar: 15 yıl kıdemli eczacılar.

Ayrıca, 15 yıl kıdemli mühendisler, mimarlar, malul ve muharip gaziler, özel sektördeki doktorlar, tiyatro sanatçıları gibi birçok farklı grup da bu tekliflerle yeşil pasaport hakkı elde edebilir.

Mevcut Durum ve Beklentiler

Türkiye’de şu anda 1 milyon 200 bin kişi yeşil pasaporta sahip. Eğer öneriler kabul edilirse, eş ve çocuklarla birlikte yaklaşık 800 bin kişinin daha bu pasaporta sahip olması bekleniyor.

Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarının Endişeleri

Dışişleri ve İçişleri Bakanlıkları, Avrupa ülkelerinin yeşil pasaportlara da vize koyabileceği endişesiyle yeni taleplere temkinli yaklaşıyor. Vize ret oranlarının artması ve randevu almanın zorlaşması, bu endişeleri artırıyor.

Yeşil pasaport, belirli kamu görevlileri, emekli memurlar, eski bürokratlar ve bazı ihracatçı firmaların temsilcilerine verilir. Ayrıca, uygun şartları sağlayan aile üyeleri de bu pasaporta sahip olabilir.

Aile Üyelerinin Yeşil Pasaport Alma Şartları

Yeşil pasaport hakkına sahip kişinin çocukları 18 yaşından küçükse, şartsız olarak pasaport alabilir. 25 yaş altındaki çocuklar için ise belirli şartların sağlanması gerekir, örneğin öğrenim görme ve birlikte ikamet etme gibi.

Meclis’te görüşülen bu yasa teklifleri, Yeşil pasaport kapsamının genişletilmesi konusunda önemli bir adım olabilir. Ancak, bu düzenlemelerin ne zaman yasalaşacağı ve Avrupa ülkelerinin vize politikalarının nasıl etkileneceği belirsizliğini koruyor.

Yeşil Pasaporta Vize İstemeyen Ülkeler

Kıta Ülke Vize Süresi Avrupa Almanya 90 Gün Andorra 90 Gün Arnavutluk 90 Gün Avusturya 90 Gün Azerbaycan 90 Gün Belçika 90 Gün Belarus 90 Gün Bosna-Hersek 90 Gün Bulgaristan 90 Gün Çek Cumhuriyeti 90 Gün Danimarka 90 Gün Estonya 90 Gün Finlandiya 90 Gün Fransa 90 Gün Gürcistan 90 Gün Hırvatistan 90 Gün Hollanda 90 Gün İspanya 90 Gün İsveç 90 Gün İsviçre 90 Gün İtalya 90 Gün İzlanda 90 Gün Karadağ 90 Gün KKTC Serbest Dolaşım Kosova 90 Gün Letonya 90 Gün Lihtenştayn 90 Gün Litvanya 90 Gün Lüksemburg 90 Gün Macaristan 30 Gün Kuzey Makedonya 90 Gün Malta 90 Gün Moldova 90 Gün Monaco 90 Gün Norveç 90 Gün Polonya 90 Gün Portekiz 90 Gün Romanya 90 Gün San Marino 90 Gün Sırbistan 90 Gün Slovakya 90 Gün Slovenya 90 Gün Ukrayna 90 Gün Vatikan 90 Gün Yunanistan 90 Gün Asya Bahreyn 90 Gün Bangladeş 90 Gün Birleşik Arap Emirlikleri 90 Gün Çin 30 Gün Doğu Timor 30 Gün Endonezya 14 Gün Filipinler 30 Gün Filistin 30 Gün Hong Kong 90 Gün Irak 30 Gün İran Halk Cumhuriyeti 90 Gün İsrail 90 Gün Japonya 90 Gün Kamboçya 90 Gün Katar 90 Gün Kazakistan 30 Gün Kırgızistan 90 Gün Kuveyt 90 Gün Güney Kore 90 Gün Lübnan 90 Gün Makau 30 Gün Maldivler 30 Gün Malezya 90 Gün Moğolistan 30 Gün Myanmar Elektronik Vize – 28 Gün Nepal Kapıda vize Pakistan 90 Gün Rusya Elektronik Vize – 30 Gün Singapur 90 Gün Sri Lanka 30 Gün Suriye 90 Gün Tacikistan 60 Gün Tayland 90 Gün Tayvan Kapıda Vize – 30 Gün Türkmenistan 30 Gün Umman 30 Gün Ürdün 90 Gün Vietnam 90 Gün Yemen 30 Gün Afrika Botsvana 90 Gün Cezayir 90 Gün Cibuti 90 Gün Fas 90 Gün Fildişi Sahili 90 Gün Gana 60 Gün Güney Afrika Cumhuriyeti 30 Gün Kamerun 90 Gün Kenya 90 Gün Komor Federe İslam Cumhuriyeti Libya 90 Gün Madagaskar 90 Gün Mauritius 30 Gün Moritanya 90 Gün Mozambik 30 Gün Mısır 90 Gün Ruanda Senegal Seyşeller 90 Gün Sudan 30 Gün Svaziland 30 Gün Tanzanya 90 Gün Togo Tunus 90 Gün Yeşil Burun Adaları Zambiya 30 Gün Zimbabve Kuzey ve Orta Amerika Antigua ve Barbuda 6 Ay Aruba 90 Gün Bahamalar Barbados 90 Gün Belize 90 Gün Britanya Virjin Adaları 30 Gün Curaçao 30 Gün Dominika 21 Gün Dominik Cumhuriyeti 30 Gün El Salvador 90 Gün Grenada Guatemala 90 Gün Guyana 90 Gün Haiti 90 Gün Hollanda Antilleri Honduras 90 Gün Jamaika 90 Gün Kosta Rika 30 Gün Küba Meksika 90 Gün Nikaragua 90 Gün Panama 6 Ay Saint Kitts (Saint Christopher) ve Nevis Adaları 90 Gün Saint Lucia 6 Hafta Saint Vincent ve Grenadinler Adaları 30 Gün Sint Maarten 30 Gün Trinidad ve Tobago 30 Gün Turks ve Caicos Adaları 90 Gün Güney Amerika Arjantin 90 Gün Bolivya 90 Gün Brezilya 90 Gün Ekvador 90 Gün Kolombiya 90 Gün Paraguay 90 Gün Peru 90 Gün Şili 90 Gün Uruguay 90 Gün Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları Vize gerekli – Ziyaretçi izni gerekli Okyanusya Cook Adaları 31 Gün Fiji 120 Gün Niue 30 Gün Palau 90 Gün Papua Yeni Gine 60 Gün Samoa 90 Gün Solomon Adaları 90 Gün Tonga 30 Gün Tuvalu 30 Gün Vanuatu 30 Gün

Yeşil pasaport sahibi olmayı bekleyen meslek grupları ve bireyler, bu süreçte gelişmeleri yakından takip etmeye devam edecek.