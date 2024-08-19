Yeşil Pasaport Kapsamı Genişletilecek mi? Yeşil pasaport şartları

Türkiye’de vize sorunlarının artması, Yeşil pasaport taleplerini yeniden gündeme taşıdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bu konudaki yasa tekliflerini incelemeye başladı ve teklif sayısı 19’a yükseldi. Peki, bu düzenleme kimleri kapsıyor ve hangi meslek grupları yeşil pasaport alabilecek?
Yeşil Pasaport Nedir?
Yeşil pasaport, genellikle bazı kamu görevlileri ve eski bürokratlar için verilen özel bir pasaport türüdür. Son yıllarda, vize sorunlarının artmasıyla birlikte, Meclis’te bu pasaportun kapsamının genişletilmesi için çeşitli öneriler gündeme geldi.
Meclis’teki Teklifler ve Hedeflenen Meslek Grupları
Önerilen yasa teklifleri, Yeşil pasaport verilmesi istenen meslek gruplarını genişletmeyi hedefliyor. Bu meslek grupları arasında:
- TIR Şoförleri: 10 yıl uluslararası nakliye işi yapanlar.
- Muhasebeciler: Yeminli mali müşavirler ve serbest muhasebeciler.
- Bekçiler: Çarşı ve mahalle bekçileri.
- Gazeteciler: 15 yıl kıdemli basın kartı sahibi gazeteciler.
- Eczacılar: 15 yıl kıdemli eczacılar.
Ayrıca, 15 yıl kıdemli mühendisler, mimarlar, malul ve muharip gaziler, özel sektördeki doktorlar, tiyatro sanatçıları gibi birçok farklı grup da bu tekliflerle yeşil pasaport hakkı elde edebilir.
Mevcut Durum ve Beklentiler
Türkiye’de şu anda 1 milyon 200 bin kişi yeşil pasaporta sahip. Eğer öneriler kabul edilirse, eş ve çocuklarla birlikte yaklaşık 800 bin kişinin daha bu pasaporta sahip olması bekleniyor.
Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarının Endişeleri
Dışişleri ve İçişleri Bakanlıkları, Avrupa ülkelerinin yeşil pasaportlara da vize koyabileceği endişesiyle yeni taleplere temkinli yaklaşıyor. Vize ret oranlarının artması ve randevu almanın zorlaşması, bu endişeleri artırıyor.
Yeşil pasaport, belirli kamu görevlileri, emekli memurlar, eski bürokratlar ve bazı ihracatçı firmaların temsilcilerine verilir. Ayrıca, uygun şartları sağlayan aile üyeleri de bu pasaporta sahip olabilir.
Aile Üyelerinin Yeşil Pasaport Alma Şartları
Yeşil pasaport hakkına sahip kişinin çocukları 18 yaşından küçükse, şartsız olarak pasaport alabilir. 25 yaş altındaki çocuklar için ise belirli şartların sağlanması gerekir, örneğin öğrenim görme ve birlikte ikamet etme gibi.
Meclis’te görüşülen bu yasa teklifleri, Yeşil pasaport kapsamının genişletilmesi konusunda önemli bir adım olabilir. Ancak, bu düzenlemelerin ne zaman yasalaşacağı ve Avrupa ülkelerinin vize politikalarının nasıl etkileneceği belirsizliğini koruyor.
Yeşil Pasaporta Vize İstemeyen Ülkeler
|Kıta
|Ülke
|Vize Süresi
|Avrupa
|Almanya
|90 Gün
|Andorra
|90 Gün
|Arnavutluk
|90 Gün
|Avusturya
|90 Gün
|Azerbaycan
|90 Gün
|Belçika
|90 Gün
|Belarus
|90 Gün
|Bosna-Hersek
|90 Gün
|Bulgaristan
|90 Gün
|Çek Cumhuriyeti
|90 Gün
|Danimarka
|90 Gün
|Estonya
|90 Gün
|Finlandiya
|90 Gün
|Fransa
|90 Gün
|Gürcistan
|90 Gün
|Hırvatistan
|90 Gün
|Hollanda
|90 Gün
|İspanya
|90 Gün
|İsveç
|90 Gün
|İsviçre
|90 Gün
|İtalya
|90 Gün
|İzlanda
|90 Gün
|Karadağ
|90 Gün
|KKTC
|Serbest Dolaşım
|Kosova
|90 Gün
|Letonya
|90 Gün
|Lihtenştayn
|90 Gün
|Litvanya
|90 Gün
|Lüksemburg
|90 Gün
|Macaristan
|30 Gün
|Kuzey Makedonya
|90 Gün
|Malta
|90 Gün
|Moldova
|90 Gün
|Monaco
|90 Gün
|Norveç
|90 Gün
|Polonya
|90 Gün
|Portekiz
|90 Gün
|Romanya
|90 Gün
|San Marino
|90 Gün
|Sırbistan
|90 Gün
|Slovakya
|90 Gün
|Slovenya
|90 Gün
|Ukrayna
|90 Gün
|Vatikan
|90 Gün
|Yunanistan
|90 Gün
|Asya
|Bahreyn
|90 Gün
|Bangladeş
|90 Gün
|Birleşik Arap Emirlikleri
|90 Gün
|Çin
|30 Gün
|Doğu Timor
|30 Gün
|Endonezya
|14 Gün
|Filipinler
|30 Gün
|Filistin
|30 Gün
|Hong Kong
|90 Gün
|Irak
|30 Gün
|İran Halk Cumhuriyeti
|90 Gün
|İsrail
|90 Gün
|Japonya
|90 Gün
|Kamboçya
|90 Gün
|Katar
|90 Gün
|Kazakistan
|30 Gün
|Kırgızistan
|90 Gün
|Kuveyt
|90 Gün
|Güney Kore
|90 Gün
|Lübnan
|90 Gün
|Makau
|30 Gün
|Maldivler
|30 Gün
|Malezya
|90 Gün
|Moğolistan
|30 Gün
|Myanmar
|Elektronik Vize – 28 Gün
|Nepal
|Kapıda vize
|Pakistan
|90 Gün
|Rusya
|Elektronik Vize – 30 Gün
|Singapur
|90 Gün
|Sri Lanka
|30 Gün
|Suriye
|90 Gün
|Tacikistan
|60 Gün
|Tayland
|90 Gün
|Tayvan
|Kapıda Vize – 30 Gün
|Türkmenistan
|30 Gün
|Umman
|30 Gün
|Ürdün
|90 Gün
|Vietnam
|90 Gün
|Yemen
|30 Gün
|Afrika
|Botsvana
|90 Gün
|Cezayir
|90 Gün
|Cibuti
|90 Gün
|Fas
|90 Gün
|Fildişi Sahili
|90 Gün
|Gana
|60 Gün
|Güney Afrika Cumhuriyeti
|30 Gün
|Kamerun
|90 Gün
|Kenya
|90 Gün
|Komor Federe İslam Cumhuriyeti
|Libya
|90 Gün
|Madagaskar
|90 Gün
|Mauritius
|30 Gün
|Moritanya
|90 Gün
|Mozambik
|30 Gün
|Mısır
|90 Gün
|Ruanda
|Senegal
|Seyşeller
|90 Gün
|Sudan
|30 Gün
|Svaziland
|30 Gün
|Tanzanya
|90 Gün
|Togo
|Tunus
|90 Gün
|Yeşil Burun Adaları
|Zambiya
|30 Gün
|Zimbabve
|Kuzey ve Orta Amerika
|Antigua ve Barbuda
|6 Ay
|Aruba
|90 Gün
|Bahamalar
|Barbados
|90 Gün
|Belize
|90 Gün
|Britanya Virjin Adaları
|30 Gün
|Curaçao
|30 Gün
|Dominika
|21 Gün
|Dominik Cumhuriyeti
|30 Gün
|El Salvador
|90 Gün
|Grenada
|Guatemala
|90 Gün
|Guyana
|90 Gün
|Haiti
|90 Gün
|Hollanda Antilleri
|Honduras
|90 Gün
|Jamaika
|90 Gün
|Kosta Rika
|30 Gün
|Küba
|Meksika
|90 Gün
|Nikaragua
|90 Gün
|Panama
|6 Ay
|Saint Kitts (Saint Christopher) ve Nevis Adaları
|90 Gün
|Saint Lucia
|6 Hafta
|Saint Vincent ve Grenadinler Adaları
|30 Gün
|Sint Maarten
|30 Gün
|Trinidad ve Tobago
|30 Gün
|Turks ve Caicos Adaları
|90 Gün
|Güney Amerika
|Arjantin
|90 Gün
|Bolivya
|90 Gün
|Brezilya
|90 Gün
|Ekvador
|90 Gün
|Kolombiya
|90 Gün
|Paraguay
|90 Gün
|Peru
|90 Gün
|Şili
|90 Gün
|Uruguay
|90 Gün
|Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları
|Vize gerekli – Ziyaretçi izni gerekli
|Okyanusya
|Cook Adaları
|31 Gün
|Fiji
|120 Gün
|Niue
|30 Gün
|Palau
|90 Gün
|Papua Yeni Gine
|60 Gün
|Samoa
|90 Gün
|Solomon Adaları
|90 Gün
|Tonga
|30 Gün
|Tuvalu
|30 Gün
|Vanuatu
|30 Gün
Yeşil pasaport sahibi olmayı bekleyen meslek grupları ve bireyler, bu süreçte gelişmeleri yakından takip etmeye devam edecek.