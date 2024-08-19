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Yeşil Pasaport Kapsamı Genişletilecek mi? Yeşil pasaport şartları

Gündem
Türkiye’de vize sorunlarının artması,
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Türkiye’de vize sorunlarının artması, Yeşil pasaport taleplerini yeniden gündeme taşıdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bu konudaki yasa tekliflerini incelemeye başladı ve teklif sayısı 19’a yükseldi. Peki, bu düzenleme kimleri kapsıyor ve hangi meslek grupları yeşil pasaport alabilecek?

Yeşil Pasaport Nedir?

Yeşil pasaport, genellikle bazı kamu görevlileri ve eski bürokratlar için verilen özel bir pasaport türüdür. Son yıllarda, vize sorunlarının artmasıyla birlikte, Meclis’te bu pasaportun kapsamının genişletilmesi için çeşitli öneriler gündeme geldi.

Meclis’teki Teklifler ve Hedeflenen Meslek Grupları

Önerilen yasa teklifleri, Yeşil pasaport verilmesi istenen meslek gruplarını genişletmeyi hedefliyor. Bu meslek grupları arasında:

  • TIR Şoförleri: 10 yıl uluslararası nakliye işi yapanlar.
  • Muhasebeciler: Yeminli mali müşavirler ve serbest muhasebeciler.
  • Bekçiler: Çarşı ve mahalle bekçileri.
  • Gazeteciler: 15 yıl kıdemli basın kartı sahibi gazeteciler.
  • Eczacılar: 15 yıl kıdemli eczacılar.

Ayrıca, 15 yıl kıdemli mühendisler, mimarlar, malul ve muharip gaziler, özel sektördeki doktorlar, tiyatro sanatçıları gibi birçok farklı grup da bu tekliflerle yeşil pasaport hakkı elde edebilir.

Mevcut Durum ve Beklentiler

Türkiye’de şu anda 1 milyon 200 bin kişi yeşil pasaporta sahip. Eğer öneriler kabul edilirse, eş ve çocuklarla birlikte yaklaşık 800 bin kişinin daha bu pasaporta sahip olması bekleniyor.

Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarının Endişeleri

Dışişleri ve İçişleri Bakanlıkları, Avrupa ülkelerinin yeşil pasaportlara da vize koyabileceği endişesiyle yeni taleplere temkinli yaklaşıyor. Vize ret oranlarının artması ve randevu almanın zorlaşması, bu endişeleri artırıyor.

Yeşil pasaport, belirli kamu görevlileri, emekli memurlar, eski bürokratlar ve bazı ihracatçı firmaların temsilcilerine verilir. Ayrıca, uygun şartları sağlayan aile üyeleri de bu pasaporta sahip olabilir.

Aile Üyelerinin Yeşil Pasaport Alma Şartları

Yeşil pasaport hakkına sahip kişinin çocukları 18 yaşından küçükse, şartsız olarak pasaport alabilir. 25 yaş altındaki çocuklar için ise belirli şartların sağlanması gerekir, örneğin öğrenim görme ve birlikte ikamet etme gibi.

Meclis’te görüşülen bu yasa teklifleri, Yeşil pasaport kapsamının genişletilmesi konusunda önemli bir adım olabilir. Ancak, bu düzenlemelerin ne zaman yasalaşacağı ve Avrupa ülkelerinin vize politikalarının nasıl etkileneceği belirsizliğini koruyor.

Yeşil Pasaporta Vize İstemeyen Ülkeler

Kıta Ülke Vize Süresi
Avrupa Almanya 90 Gün
Andorra 90 Gün
Arnavutluk 90 Gün
Avusturya 90 Gün
Azerbaycan 90 Gün
Belçika 90 Gün
Belarus 90 Gün
Bosna-Hersek 90 Gün
Bulgaristan 90 Gün
Çek Cumhuriyeti 90 Gün
Danimarka 90 Gün
Estonya 90 Gün
Finlandiya 90 Gün
Fransa 90 Gün
Gürcistan 90 Gün
Hırvatistan 90 Gün
Hollanda 90 Gün
İspanya 90 Gün
İsveç 90 Gün
İsviçre 90 Gün
İtalya 90 Gün
İzlanda 90 Gün
Karadağ 90 Gün
KKTC Serbest Dolaşım
Kosova 90 Gün
Letonya 90 Gün
Lihtenştayn 90 Gün
Litvanya 90 Gün
Lüksemburg 90 Gün
Macaristan 30 Gün
Kuzey Makedonya 90 Gün
Malta 90 Gün
Moldova 90 Gün
Monaco 90 Gün
Norveç 90 Gün
Polonya 90 Gün
Portekiz 90 Gün
Romanya 90 Gün
San Marino 90 Gün
Sırbistan 90 Gün
Slovakya 90 Gün
Slovenya 90 Gün
Ukrayna 90 Gün
Vatikan 90 Gün
Yunanistan 90 Gün
Asya Bahreyn 90 Gün
Bangladeş 90 Gün
Birleşik Arap Emirlikleri 90 Gün
Çin 30 Gün
Doğu Timor 30 Gün
Endonezya 14 Gün
Filipinler 30 Gün
Filistin 30 Gün
Hong Kong 90 Gün
Irak 30 Gün
İran Halk Cumhuriyeti 90 Gün
İsrail 90 Gün
Japonya 90 Gün
Kamboçya 90 Gün
Katar 90 Gün
Kazakistan 30 Gün
Kırgızistan 90 Gün
Kuveyt 90 Gün
Güney Kore 90 Gün
Lübnan 90 Gün
Makau 30 Gün
Maldivler 30 Gün
Malezya 90 Gün
Moğolistan 30 Gün
Myanmar Elektronik Vize – 28 Gün
Nepal Kapıda vize
Pakistan 90 Gün
Rusya Elektronik Vize – 30 Gün
Singapur 90 Gün
Sri Lanka 30 Gün
Suriye 90 Gün
Tacikistan 60 Gün
Tayland 90 Gün
Tayvan Kapıda Vize – 30 Gün
Türkmenistan 30 Gün
Umman 30 Gün
Ürdün 90 Gün
Vietnam 90 Gün
Yemen 30 Gün
Afrika Botsvana 90 Gün
Cezayir 90 Gün
Cibuti 90 Gün
Fas 90 Gün
Fildişi Sahili 90 Gün
Gana 60 Gün
Güney Afrika Cumhuriyeti 30 Gün
Kamerun 90 Gün
Kenya 90 Gün
Komor Federe İslam Cumhuriyeti
Libya 90 Gün
Madagaskar 90 Gün
Mauritius 30 Gün
Moritanya 90 Gün
Mozambik 30 Gün
Mısır 90 Gün
Ruanda
Senegal
Seyşeller 90 Gün
Sudan 30 Gün
Svaziland 30 Gün
Tanzanya 90 Gün
Togo
Tunus 90 Gün
Yeşil Burun Adaları
Zambiya 30 Gün
Zimbabve
Kuzey ve Orta Amerika Antigua ve Barbuda 6 Ay
Aruba 90 Gün
Bahamalar
Barbados 90 Gün
Belize 90 Gün
Britanya Virjin Adaları 30 Gün
Curaçao 30 Gün
Dominika 21 Gün
Dominik Cumhuriyeti 30 Gün
El Salvador 90 Gün
Grenada
Guatemala 90 Gün
Guyana 90 Gün
Haiti 90 Gün
Hollanda Antilleri
Honduras 90 Gün
Jamaika 90 Gün
Kosta Rika 30 Gün
Küba
Meksika 90 Gün
Nikaragua 90 Gün
Panama 6 Ay
Saint Kitts (Saint Christopher) ve Nevis Adaları 90 Gün
Saint Lucia 6 Hafta
Saint Vincent ve Grenadinler Adaları 30 Gün
Sint Maarten 30 Gün
Trinidad ve Tobago 30 Gün
Turks ve Caicos Adaları 90 Gün
Güney Amerika Arjantin 90 Gün
Bolivya 90 Gün
Brezilya 90 Gün
Ekvador 90 Gün
Kolombiya 90 Gün
Paraguay 90 Gün
Peru 90 Gün
Şili 90 Gün
Uruguay 90 Gün
Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları Vize gerekli – Ziyaretçi izni gerekli
Okyanusya Cook Adaları 31 Gün
Fiji 120 Gün
Niue 30 Gün
Palau 90 Gün
Papua Yeni Gine 60 Gün
Samoa 90 Gün
Solomon Adaları 90 Gün
Tonga 30 Gün
Tuvalu 30 Gün
Vanuatu 30 Gün

Yeşil pasaport sahibi olmayı bekleyen meslek grupları ve bireyler, bu süreçte gelişmeleri yakından takip etmeye devam edecek.