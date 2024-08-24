Aksaray’da Ani Sağanak Kabusu: Evler ve İş Yerleri Sular Altında

Aksaray’da dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış, kentin birçok noktasını adeta felç etti. Cadde ve sokaklar sular altında kalırken, onlarca ev ve iş yeri büyük zarar gördü.

Özellikle bodrum katları su basan evler, büyük bir mücadeleyle karşı karşıya kaldı. Belediye ekipleri ve AFAD’ın hızlı müdahalesiyle zararlar minimuma indirilmeye çalışıldı.,

Aksaray’ın Zorlu Gecesi: Sel Suları, Hayatı Felç Etti

Saat 22.00’de başlayan yağış, kısa sürede günlük yaşamı altüst etti. Zaman zaman dolu da yağışa eşlik etti ve bu durum su baskınlarının şiddetini artırdı.

Coğlaki Mahallesi’nden gelen haberler, durumun ne kadar ciddi olduğunu gözler önüne serdi. Mahalle Muhtarı Gökhan Canlı, “Yağışlar sonrası su baskınları oldu. Belediye ekiplerine bildirdik, onlar da hemen müdahale için harekete geçti. Özellikle bodrum katları ciddi zarar gördü, yaklaşık 25-30 ev su altında kaldı” dedi.

Araçlar Mahsur Kaldı, Evler Göle Döndü

Recep Otuk isimli vatandaş, suyun bodrum katına 1 metreye kadar dolduğunu ve araçların tamamen mahsur kaldığını belirterek, “Böyle bir yağışı Aksaray’da daha önce hiç görmedik.

Sadece bir saat içinde her yer göle döndü,” diye konuştu. Anlık olarak cep telefonu kameralarıyla kaydedilen görüntüler ise yaşanan felaketin boyutunu gözler önüne serdi; araçlar sel sularında sürüklenirken, evlerin içi suyla doldu.

Belediye ekipleri, AFAD ve UMKE’nin hızlı müdahalesi sayesinde daha büyük bir felaketin önüne geçildi. Ancak, yaşanan bu durum Aksaray halkının hafızasında uzun süre kalacak gibi görünüyor.