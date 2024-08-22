Arnavutköy’de Kahvehanede Silahlı Saldırı: 3 Yaralı

Arnavutköy, Boğazköy Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan bir kahvehanede, gece saatlerinde yaşanan silahlı saldırı mahalle sakinlerini korkuttu.

Bir grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede kontrolden çıkarak silahlı kavgaya dönüştü ve olay yerinde bulunan üç kişi ağır yaralandı.

Tartışma, Kanlı Bir Kavga ile Sonuçlandı

Kahvehanede masum bir sohbetin ortasında çıkan tartışma, kimsenin beklemediği bir hızla silahlı kavgaya evrildi. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan bu tartışma, şüphelinin yanında taşıdığı silahı çekip rastgele ateş açmasıyla dehşet verici bir hal aldı. Kahvehanedeki üç kişi, açılan ateş sonucunda ağır yaralandı ve olay yerine hızla çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli Hala Serbest, Polis Araştırmalarını Sürdürüyor

Olayın ardından şüpheli, hızlıca olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Şu an için polis ekipleri, Arnavutköy’de geniş çaplı bir araştırma yürüterek kaçan zanlıyı yakalamaya çalışıyor. Şüphelinin bulunması için yapılan çalışmalar devam ederken, mahalle sakinleri endişe içinde sonuç bekliyor.

Silahlı saldırı anı, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin soğukkanlılıkla silahını çıkarıp ateş ettiği, kahvehanedeki insanların ise panik içinde kaçmaya çalıştığı açıkça görülüyor. Bu dehşet anları, sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük tepki topladı.

Arnavutköy’de yaşanan bu olay, bölgede güvenlik konusundaki endişeleri artırmış durumda. Yetkililerden gelen açıklamaları ve şüphelinin yakalanıp yakalanmadığını öğrenmek için halkın gözleri kulağı gelecek haberlerde.