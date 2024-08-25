Bilecik Demirköy’de Otluk Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altında

Bilecik’in huzurlu köylerinden biri olan Pazaryeri ilçesine bağlı Demirköy, bugün öğle saatlerinde korkutucu bir yangın haberiyle sarsıldı.

Köyün otluk alanında henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangın, köylülerin dikkati sayesinde hızla fark edildi.

Yangını fark eden köylüler, hemen itfaiye ve orman işletme ekiplerine haber verdi. Durumun ciddiyeti karşısında, yer ekiplerinin yanı sıra yangına havadan müdahale edilmesi gerekti.

Pazaryeri İtfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri hızla olay yerine ulaştı ve yangını söndürmek için yoğun bir çalışma başlattı.

Söndürme çalışmalarında, helikopterlerin de kullanılmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Neyse ki, ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde yangın daha fazla alana yayılmadan durdurulabildi. Bu tür durumlar, hepimize doğanın ne kadar savunmasız olabileceğini bir kez daha hatırlatıyor.

Herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmamış olması sevindirici bir detay olsa da, bu tür olaylar karşısında hepimizin daha dikkatli ve duyarlı olması gerekiyor.

Yangınların önlenmesi ve doğamızın korunması için birey olarak üzerimize düşen sorumlulukları unutmamalıyız. Özellikle yaz aylarında, otlak alanlarda ve ormanlık bölgelerde alınacak küçük önlemler büyük felaketlerin önüne geçebilir.