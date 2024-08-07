BİM Aktüel 13 Ağustos 2024: Kozmetik, Bijuteri ve Gıda Ürünlerinde Büyük İndirim

BİM Aktüel 13 Ağustos 2024: Bu hafta BİM’de alışveriş yapmayı düşünenler için harika haberlerimiz var! 13 Ağustos 2024 aktüel kataloğu, kozmetik, bijuteri ve gıda ürünlerinde birbirinden cazip fırsatlarla dolu. İşte bu hafta BİM raflarında bulabileceğiniz muhteşem ürünler!
Kozmetik Ürünlerde Göz Alıcı Fırsatlar
BİM, bu hafta kozmetik ürünlerinde göz kamaştırıcı indirimler sunuyor. Golden Rose Kalem Ruj, maskara çeşitleri ve Mara Duş Jeli, makyaj rutininizi tamamlamak için ideal. Ayrıca, Angie Vücut Losyonu ile cildinizi şımartabilirsiniz.
Kozmetik Ürünleri
- Golden Rose Kalem Ruj: Uzun süre kalıcı renkler.
- Maskara Çeşitleri: Her ihtiyaca uygun.
- Mara Duş Jeli: Ferahlatıcı kokular.
- Angie Vücut Losyonu: Nemlendirici etkisiyle cildinizi yenileyin.
- Golden Rose Renkli Nemlendirici: Hem renkli hem de nemlendirici.
Bijuteri ve Aksesuarlar
Kendi tarzınızı yaratmak ve şıklığınızı tamamlamak için ihtiyacınız olan tüm bijuteri ve aksesuarlar bu hafta BİM’de. Temalı baskılı peçetelerden, içi boncuklu makyaj fırça setine kadar pek çok ürün sizi bekliyor.
Bijuteri Ürünleri
- Temalı Baskılı Peçete
- Renkli Çantalı Lastik Toka Naturalove
- İçi Boncuklu Makyaj Fırça Seti
- Valiz Etiketi
- Donut Soket Çorap Kadın
- Dondurma Külahlı Pudra Fırçası
- Çiçek Mini Tarak
- Sedefli Mandal Toka
- Charm Bileklik Çeşitleri
- Boncuklu Zincir Kolye
- Deniz Yıldızı Kolye
- Hasır Makyaj Çantası
- Ayak Koruma Ürünleri
Gıda Ürünlerinde Lezzet Şöleni
Gıda ürünlerinde de harika indirimler sizi bekliyor. Polonez sucuk, Piliç çıtır topları, ve namet pişmiş dana ızgara köfte gibi lezzetli seçenekler sofralarınıza lezzet katacak.
Gıda Ürünleri
- Ekmecik Mini Baget Ekmek
- Polonez Sucuk Dana Fermente
- Piliç Çıtır Topları
- Piliç Baget kg
- Sütlü ve Kremalı Kahveli Pasta Eti Patisseri
- Pekfood Pofuduk Börek
- Piliç Kadınbudu Köfte
- Çilekli & Tam Buğday Gevrekli Probiyotik Yoğurt (183 g)
- Sek Tereyağı (400 g)
- Namet Pişmiş Dana Izgara Köfte
Diğer İndirimli Ürünler
Bu hafta BİM’de ayrıca uzaktan kumandalı led ampul, Energizer kalem pil power AA gibi pratik ve kullanışlı ürünler de indirimde.
Bu hafta BİM aktüel kataloğunda en beğendiğiniz ürün hangisi? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın ve bu harika fırsatları arkadaşlarınızla da paylaşarak yayılmasına katkıda bulunun!