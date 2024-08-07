BİM Aktüel 13 Ağustos 2024: Kozmetik, Bijuteri ve Gıda Ürünlerinde Büyük İndirim

BİM Aktüel 13 Ağustos 2024: Bu hafta BİM’de alışveriş yapmayı düşünenler için harika haberlerimiz var! 13 Ağustos 2024 aktüel kataloğu, kozmetik, bijuteri ve gıda ürünlerinde birbirinden cazip fırsatlarla dolu. İşte bu hafta BİM raflarında bulabileceğiniz muhteşem ürünler!

Kozmetik Ürünlerde Göz Alıcı Fırsatlar

BİM, bu hafta kozmetik ürünlerinde göz kamaştırıcı indirimler sunuyor. Golden Rose Kalem Ruj, maskara çeşitleri ve Mara Duş Jeli, makyaj rutininizi tamamlamak için ideal. Ayrıca, Angie Vücut Losyonu ile cildinizi şımartabilirsiniz.

Kozmetik Ürünleri

Golden Rose Kalem Ruj : Uzun süre kalıcı renkler.

: Uzun süre kalıcı renkler. Maskara Çeşitleri : Her ihtiyaca uygun.

: Her ihtiyaca uygun. Mara Duş Jeli : Ferahlatıcı kokular.

: Ferahlatıcı kokular. Angie Vücut Losyonu : Nemlendirici etkisiyle cildinizi yenileyin.

: Nemlendirici etkisiyle cildinizi yenileyin. Golden Rose Renkli Nemlendirici: Hem renkli hem de nemlendirici.

Bijuteri ve Aksesuarlar

Kendi tarzınızı yaratmak ve şıklığınızı tamamlamak için ihtiyacınız olan tüm bijuteri ve aksesuarlar bu hafta BİM’de. Temalı baskılı peçetelerden, içi boncuklu makyaj fırça setine kadar pek çok ürün sizi bekliyor.

Bijuteri Ürünleri

Temalı Baskılı Peçete

Renkli Çantalı Lastik Toka Naturalove

İçi Boncuklu Makyaj Fırça Seti

Valiz Etiketi

Donut Soket Çorap Kadın

Dondurma Külahlı Pudra Fırçası

Çiçek Mini Tarak

Sedefli Mandal Toka

Charm Bileklik Çeşitleri

Boncuklu Zincir Kolye

Deniz Yıldızı Kolye

Hasır Makyaj Çantası

Ayak Koruma Ürünleri

Gıda Ürünlerinde Lezzet Şöleni

Gıda ürünlerinde de harika indirimler sizi bekliyor. Polonez sucuk, Piliç çıtır topları, ve namet pişmiş dana ızgara köfte gibi lezzetli seçenekler sofralarınıza lezzet katacak.

Gıda Ürünleri

Ekmecik Mini Baget Ekmek

Polonez Sucuk Dana Fermente

Piliç Çıtır Topları

Piliç Baget kg

Sütlü ve Kremalı Kahveli Pasta Eti Patisseri

Pekfood Pofuduk Börek

Piliç Kadınbudu Köfte

Çilekli & Tam Buğday Gevrekli Probiyotik Yoğurt (183 g)

Sek Tereyağı (400 g)

Namet Pişmiş Dana Izgara Köfte

Diğer İndirimli Ürünler

Bu hafta BİM’de ayrıca uzaktan kumandalı led ampul, Energizer kalem pil power AA gibi pratik ve kullanışlı ürünler de indirimde.

Bu hafta BİM aktüel kataloğunda en beğendiğiniz ürün hangisi? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın ve bu harika fırsatları arkadaşlarınızla da paylaşarak yayılmasına katkıda bulunun!