Bolu dağında araç kuyruğu: Tır Kaza Yaptı, Önce Ford’a Sonra Otobüse Çarptı

Bugün Bolu Dağı’nda yaşanan kaza, trafiği adeta felç etti. İstanbul istikametine doğru ilerleyen E. U. K. yönetimindeki 34 CZF 847 plakalı Mercedes marka tır, Darıyeri Hasanbey köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Tır, önce V. O. idaresindeki 51 ACF 797 plakalı Ford marka otomobile, ardından da A. T. yönetimindeki 06 VT 387 plakalı Mercedes marka otobüse çarparak devrildi. Devrilme anında tır, A. J. idaresindeki 07 MAS 11 plakalı otomobilin üzerine düştü. Neyse ki, otomobilde sıkışan sürücü hızlı bir şekilde kurtarılarak tedavi altına alındı.

Kurtarma Operasyonu ve Trafiğe Etkisi

Tırın kaldırılması oldukça uzun sürdü ve kazaya karışan araçlar kısmen yoldan çekildi. Yolun trafiğe açılmasıyla birlikte, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli’nde oluşan uzun araç kuyrukları dağılmaya başladı. Ancak, Ankara’dan gelen araçların D-100 Karayolu’na yönlendirilmesi nedeniyle kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.

Drone ile Görüntülenen Araç Kuyrukları

Kaza sonrası oluşan uzun araç kuyrukları drone ile görüntülendi. Bu görüntüler, olayın ciddiyetini ve trafiğe olan etkisini gözler önüne serdi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda trafik normale dönmeye başlasa da, olay yerinde çalışmalar devam ediyor.

Bu tür kazalar, trafikte dikkatli olmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Siz de benzer olaylar yaşadınız mı? Yorumlarda görüşlerinizi bizimle paylaşın ve bu tür haberler için sayfamızı takip etmeye devam edin!