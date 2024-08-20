Bornova’da Yerel Tohumlarla Yeşeren Umut: Binlerce Fide Mahallelere Ulaşıyor

Bornova Belediyesi, yerel tohumları canlandırarak hem tarımı destekliyor hem de Bornovalıları sağlıklı sebze fideleriyle buluşturuyor. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde kurulan yerel tohum bahçelerinde yaklaşık 50 çeşit atalık tohum üretiliyor ve bu tohumlardan elde edilen fideler, özenle yetiştirildikten sonra halkla paylaşılıyor.

İlkbahar aylarında domates, biber ve patlıcan gibi popüler sebze fidelerinden 350 bin adet dağıtımı yapan Bornova Belediyesi, şimdi de kış ayları için hazırladığı 120 bin fideyi mahallelere ulaştırıyor.

Bu fideler, Bornova’nın eski köy yerleşimlerinde verilen “Kış Sebzeleri Yetiştirme Teknikleri” eğitimlerinin ardından vatandaşlara sunuluyor.

Evinizde karnabahar, lahana, brokoli ya da marul yetiştirmeye ne dersiniz? Kereviz ve pırasa gibi kış sebzeleri de seçenekler arasında. Bu çeşitlilik, çiftçilere geniş bir ürün yelpazesi sunarak tarım faaliyetlerini destekliyor.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, tarımsal üretimin önemine dikkat çekerek çiftçilere olan desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

Eşki, “Bornova’da tarımı canlandırmak için kararlı bir şekilde mücadele ediyoruz. Çiftçilerimizin yaşadığı zorlukları göz önünde bulundurarak, üretim yapmaya devam etmeleri için desteklerimizi sürdüreceğiz,” ifadelerini kullandı. Tarımsal üretime yapılan bu katkılar, hem yerel ekonomiye can veriyor hem de Bornovalılara sağlıklı, yerel üretim ürünlere kolay erişim sağlıyor.