Çorum Sungurlu kaza 23 Ağustos 2024: Otomobil Tırın Altına Girdi, 4 Yaralı

Çorum Sungurlu kaza: Çorum’un Sungurlu ilçesinde yağışlı havanın da etkisiyle kontrolden çıkan bir otomobil, büyük bir kazaya neden oldu.

Sungurlu-Çorum karayolunun 6. kilometresinde meydana gelen bu kazada, bir otomobil tırın altına girerek dört kişinin yaralanmasına yol açtı.

Bu tür olaylar, sürücülerin kötü hava koşullarında ne kadar dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Kazanın Detayları

Kazaya neden olan olay, Erol V. (49) yönetimindeki otomobilin, yağışlı hava nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek, aynı istikamette seyir halinde olan tırın altına girmesiyle gerçekleşti.

Otomobilde bulunan sürücü Erol V. ve yolcular Nurten V. (44), Sümeyye D. (25) ve Merve V. (13) yaralandı. Yaralılar hızla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Neyse ki kazada can kaybı yaşanmadı, ancak bu tür kazalar, dikkatsizlik ve kötü hava koşullarının ne kadar tehlikeli olabileceğini gösteriyor.,

Trafik Aksadı, Soruşturma Devam Ediyor

Kaza sonrası Çorum-Sungurlu karayolu trafiğe kapatıldı ve trafik akışı uzun süre aksadı. Yolun tekrar açılabilmesi için ekipler yoğun bir çalışma yürütüyor.

Bu arada, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Yetkililer, sürücüleri özellikle yağışlı havalarda daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.