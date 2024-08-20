Düzce’de Suçla Mücadele Hız Kesmeden Devam Ediyor: 98 Şüpheli Gözaltında

Düzce’de geçtiğimiz hafta, kolluk kuvvetlerinin kararlı operasyonları sonucunda asayiş ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında 98 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 32’si, sorgularının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.,

Peki, Geriye Kalan 66 Şüpheli Ne Durumda?

Gözaltına alınan diğer 66 şüphelinin emniyetteki işlemleri halen devam ediyor. Polis ekipleri, operasyon sırasında şüphelilerin üzerlerinde ve bulundukları yerlerde yaptıkları aramalarda önemli delillere ulaştı.

Uyuşturucu madde ve diğer suç unsurları, suçla mücadelede kritik bir rol oynayan bu operasyonların başarısını gözler önüne seriyor.

Emniyet Yetkililerinden Açıklama

Düzce’de gerçekleştirilen operasyonlar hakkında açıklama yapan emniyet yetkilileri, bu operasyonların suçla mücadele ve asayişin sağlanması amacıyla büyük bir titizlikle yürütüldüğünü vurguladı. Hedeflerinin, Düzce halkının huzur ve güvenliğini en üst düzeyde sağlamak olduğunu belirten yetkililer, bu yöndeki çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini ifade etti.

Operasyonlar Durmayacak!

Polis ekipleri, şehirdeki suç oranlarını düşürmek ve suç örgütlerine fırsat vermemek adına operasyonlarına kararlılıkla devam edecek. Yetkililer, halkın herhangi bir şüpheli durumla karşılaştığında tereddüt etmeden güvenlik güçlerine başvurması gerektiğini hatırlatarak, bu iş birliğinin suçla mücadelede hayati önem taşıdığını belirtti.