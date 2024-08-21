Fatih’teki Sokak Köpeği Saldırısı: Adli Raporda Çarpıcı Gerçekler

ürkiye’nin gündemine oturan sokak köpekleri saldırısı, bir kez daha sokak hayvanlarının kontrolsüz artışı konusunu gündeme taşıdı. Özellikle İstanbul’un Fatih ilçesinde yaşanan bu üzücü olay, hem bölgede hem de ülke genelinde derin bir endişeye sebep oldu. Saldırının kurbanı, zihinsel engelli Ayhan Özçelik, ne yazık ki bu tehlikenin son mağduru oldu.

Olay, Esenler’de yaşayan Özçelik’in Silivrikapı Mahallesi’nde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramasıyla başladı. Yapılan ilk incelemeler sonucunda Özçelik’in vücudunda ciddi yaraların olduğu tespit edildi. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hazırlanan adli rapor, durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor: Özçelik’e 6-7 köpeğin saldırdığı belirlendi.

Bu tür olaylar maalesef ülkemizde nadir değil. Ancak bu defa saldırının dehşeti adli raporlarla daha da netleşti. Rapora göre, Özçelik’in vücudunda derin kesikler bulunmaktaydı; en küçüğü 4, en büyüğü ise 10 santimetre boyutlarındaydı.

Özellikle boyun bölgesindeki yaraların derinliği, saldırının ne kadar şiddetli olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Saldırı sonrası yapılan tetanos ve kuduz aşıları da Özçelik’in hayatta kalması için yeterli olmadı.

Bu trajik olay, sokak hayvanları konusundaki duyarlılığı artırırken, aynı zamanda kontrolsüz köpek popülasyonunun yarattığı riskleri bir kez daha gündeme getirdi. İstanbul’da giderek artan sahipsiz hayvan sayısı, toplumda korku ve endişeye sebep oluyor. Özellikle çocuklar ve yaşlılar, bu tür saldırılara karşı daha savunmasız durumda.

Sonuç olarak, bu olay hepimizi derinden etkiledi ve sorunun çözümü için acil adımlar atılması gerektiğini gösterdi. Sokak hayvanları konusunda daha etkili önlemler alınmadıkça, benzer trajedilerin tekrar yaşanması kaçınılmaz olabilir.

Siz de bu konu hakkında ne düşündüğünüzü yorumlarda paylaşabilir, bu tür olayların önlenmesi için neler yapılabileceği konusunda fikirlerinizi belirtebilirsiniz.