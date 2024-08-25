İpek Yolu Fuar Alanı’ndaki Dönme Dolap Durdu: 20 Kişi Mahsur

İpek Yolu Fuar Alanı’ndaki özel bir işletmeye ait lunaparkta yaşanan elektrik kesintisi, büyük bir paniğe neden oldu. Harekete geçen dönme dolap, aniden durdu ve içinde bulunan 20 kişi kısa süreli bir panik yaşadı.

Elektrik Kesintisi Panik Yarattı

Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Elektrik kesintisi nedeniyle aniden durduğu belirtilen dönme dolap, lunapark ziyaretçilerini tedirgin etti.

İçerideki vatandaşlar, dönme dolabın hareket etmeyi bırakmasıyla birlikte büyük bir panik yaşadı. Neyse ki, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri olay yerine hızla sevk edildi.

Ekiplerin Hızlı Müdahalesi

İtfaiye ekipleri, olay yerine ulaşarak hızlı bir şekilde kurtarma operasyonuna başladı. Dönme dolaptan indirilen vatandaşların sağlık durumlarının stabil olduğu bildirildi.

Ekiplerin titiz çalışmaları sayesinde, panik anları kısa sürede sona erdi. Vatandaşların herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığı öğrenildi, bu da yaşanan krizi bir nebze hafifletti.

Bu tür olaylar, eğlence alanlarında güvenlik önlemlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Elektrik kesintileri veya benzeri acil durumlarda hızlı müdahale, hayati önem taşıyor. Lunapark yetkilileri, benzer olayların yaşanmaması için güvenlik önlemlerini gözden geçireceklerini belirtti.