Isparta’nın Barbie Teyzesi: Sakine Teyze’nin Pembeye Boyadığı Pamuk Şeker Evi

Pembe, pek çok kültürde kız çocuklarıyla özdeşleşmiş bir renk. Çoğu zaman kızların giysilerinde, oyuncaklarında ve odalarında bu renk tercih edilir. Ancak Isparta’nın Sakine Teyze’si, pembe rengi bir adım öteye taşımış ve onu hayatının vazgeçilmezi haline getirmiş.

75 yaşındaki Sakine Teyze, pembe renge olan bu sevgisini tam 4-5 yaşlarından beri yaşıyor. Anlattığına göre, eline ne geçerse pembeye boyamaktan büyük keyif alıyor. Evinin her köşesini, her detayını bu sıcak renkle donatmış., “Elimden gelse, oğlumla kızımı da pembeye boyayacağım,” diyor. Bu cümle, onun pembe aşkının ne kadar derin olduğunu açıkça gösteriyor.

Pamuk Şeker Evi: Bir Tutkunun Yansıması

Sakine Teyze’nin evi, adeta bir pamuk şeker diyarını andırıyor. Pembe duvarlar, pembe mobilyalar, pembe perdeler… Her şey, onun bu çocukluk hayalini yansıtıyor. Pembe onun için sadece bir renk değil, aynı zamanda huzur bulduğu bir dünya.

Birçoğumuz için pembe, sadece bir renk olabilir. Ancak Sakine Teyze için pembe, yaşamının merkezi. Hayata pembe bir pencereden bakmak, onun için adeta bir terapi gibi. Sakine Teyze’nin bu hikayesi, bizlere tutkularımızın peşinden gitmenin önemini bir kez daha hatırlatıyor.

Eğer siz de pembe rengin bu büyülü dünyasında kaybolmak isterseniz, Sakine Teyze’nin pamuk şeker evini mutlaka görmelisiniz. Kim bilir, belki de siz de hayatınıza biraz pembe katmak istersiniz!