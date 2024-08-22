İstanbul Beyoğlu’nda Otelde Yangın Çıktı: İtfaiye Ekipleri Seferber Oldu

İstanbul’un tarihi ve yoğun bölgelerinden biri olan Beyoğlu, bugün oldukça endişe verici bir olayla sarsıldı. Sıraselviler Caddesi’nde bulunan 9 katlı bir otelde, henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın çıktı.

Olay, çevrede büyük panik yaratırken, ihbar üzerine bölgeye hızla polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.,

Yoğun Dumanlar ve Tahliye Çalışmaları

Yangın, otelde konaklayan misafirler için tam anlamıyla korku dolu anlar yaşattı. Bazı misafirler, yoğun dumanların arasında kendi çabalarıyla dışarı çıkmayı başarırken, bir kısmı itfaiye ekiplerinin yardımıyla tahliye edildi. Otelin çevresinde toplanan meraklı kalabalık ise itfaiyenin özverili çalışmalarını endişeyle izledi.

Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangının yayılmasını önlemek ve olası can kayıplarını engellemek için yoğun çaba sarf ediyor. Polis ve sağlık ekipleri ise olay yerinde güvenliği sağlamak ve yangından etkilenenlere anında müdahale etmek için hazır bulunuyor.

Şu anda yangının çıkış nedeni tam olarak bilinmiyor, ancak yetkililer olayın nedenini araştırmak için kapsamlı bir inceleme başlattı. Neyse ki, yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmaları hızla devam ediyor.