İstinat Duvarı Çöktü: Apartman Sakinleri KYK Yurduna Yerleştirildi

Ordu’nun Ünye ilçesinde büyük bir olay yaşandı. Burunucu Mahallesi’nde bulunan bir sitenin istinat duvarı, bu sabah saatlerinde aniden çöktü. Çöken duvar, C Blok’taki altı daireyi ciddi şekilde etkiledi ve büyük bir toprak yığınına yol açtı. Şans eseri, olay sırasında dairelerde kimse bulunmuyordu. Ancak, tedbir amacıyla tüm bina tahliye edildi.

AFAD, polis, zabıta ve sağlık ekiplerinin hızla müdahale ettiği olayda, güvenlik önlemleri sıkı tutuldu. Yapılan incelemelerde, bina tamamen boşaltıldı ve sakinler, geçici olarak KYK yurtlarına yerleştirildi.

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ev sahiplerine 24 bin lira, kiracılara ise 13 bin lira yardım yapılacağını duyurdu. Ayrıca, hasarın temizlenmesi ve yeni bir istinat duvarı yapılması için çalışmalara başlanacağı belirtildi.

Bu tür olaylar, ne kadar hazırlıklı olsak da her zaman sürprizlerle dolu olabiliyor. Siz de bu olay hakkında ne düşündüğünüzü veya benzer deneyimlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtin!