İzmir Körfezi’nde Balık Ölümleri: 25 Yılın En Kötü Durumu

İzmir Körfezi, son zamanlarda maalesef ciddi bir çevre felaketiyle karşı karşıya kaldı. Bayraklı sahilinde binlerce ölü balık kıyıya vurdu. Bu durum, hem çevreyi kirletti hem de halkta büyük bir tedirginlik yarattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ve uzmanların yaptığı açıklamalar, durumun vahametini gözler önüne seriyor.

Balık Ölümlerinin Sebebi: Plankton Patlaması ve Deniz Suyu Sıcaklığının Artışı

Belediye tarafından yapılan açıklamada, balık ölümlerinin ardındaki en büyük nedenin plankton patlaması ve deniz suyu sıcaklığının artışı olduğu belirtiliyor.,

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkisiyle deniz suyu sıcaklıkları 29 dereceye kadar çıkmış durumda. Bu sıcaklık artışı, özellikle “Dinoflagellate Gymnodinium” adı verilen tek hücreli planktonların popülasyonunda ani bir artışa yol açmış.

Planktonların hızlı çoğalması, sudaki oksijen seviyesini düşürerek balık ölümlerine neden olmuş. Aynı zamanda planktonların ölmesi de deniz yüzeynde kötü bir koku ve kirliliğe sebep olmuş.

Prof. Dr. Doğan Yaşar: “Son 25 Yılın En Kirli İzmir Körfezi’ni Yaşıyoruz”

TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, İzmir Körfezi’ndeki bu durumun son 25 yılın en kötü dönemi olduğunu belirtiyor.

Özellikle betonlaşmanın ve kirliliğin bu duruma büyük etkisi olduğunu vurguluyor. 2000’li yıllarda yapılan Çiğli Arıtma Tesisi’nin etkisiyle İzmir Körfezi’nin temizlendiğini, ancak 2005’ten sonra arıtma tesislerinin yetersiz kaldığını ve körfezin tekrar kirlenmeye başladığını söylüyor.

Yaşar’a göre, derelerin altının betonla kaplanması, körfezin kirlilikle mücadele edememesinin en büyük nedenlerinden biri. Betonlaşma, körfezin doğal su akışını ve oksijenlenmesini engelleyerek balık ölümlerine zemin hazırlıyor. Prof. Dr. Yaşar, bu betonların kırılması ve fabrikalardan çıkan kirli suların temizlenmesi gerektiğini vurguluyor.

İzmir Körfezi’ni Kurtarmak İçin Ne Yapmalı?

İzmir Körfezi’ni eski temiz günlerine döndürmek için atılacak adımlar belli. Öncelikle derelerin altındaki betonların kırılması ve suyun doğal akışının sağlanması gerekiyor. Ayrıca, fabrikaların arıtma tesislerini tekrar devreye sokması ve kirli suların körfeze ulaşmasının önlenmesi şart.

Bu önlemler alındığında, İzmir Körfezi’nin birkaç yıl içinde kendini yenilemesi mümkün olabilir. Ancak bu süreçte yerel yönetimlerin ve halkın iş birliği yapması büyük önem taşıyor.