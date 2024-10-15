Metrobüste Doğum: 35 Haftalık Hamile Kadın Yolda Anne Oldu. Hastanede Sürpriz Ziyaret

Esenyurt’ta 35 haftalık hamile olan Hanife Mete, hastaneye gitmek üzere yola çıkarken taksi bulamadığı için metrobüse bindi. Yolculuk esnasında sancıları artan Mete, eşi Cemal Mete’nin yardımıyla metrobüste doğum yaptı. Sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getiren çift, oğullarına Yılmaz adını verdi.

Hastaneye Gitmeye Çalışırken Sancıları Arttı

Hanife Mete ve eşi Cemal Mete, sancılarının artması üzerine taksi bulmaya çalıştı, ancak başarılı olamayınca metrobüse binmeyi tercih etti. Saat 08.30’da metrobüse binen çift, daha hızlı bir şekilde hastaneye ulaşmayı hedefledi.

Metrobüste Doğum Anı

Metrobüsle seyahat eden Mete, sancılarının şiddetlenmesiyle birlikte doğuma başladı. İETT şoförü, durumu hemen komuta merkezine ve sağlık ekiplerine bildirdi. Metrobüs, Küçükçekmece Cennet Mahallesi mevkiinde park alanına çekilerek yolcular başka bir araca aktarıldı. Bu esnada Cemal Mete, eşinin doğumuna yardımcı oldu.

Ambulans Gelmeden Doğum Gerçekleşti

Ambulans çağrılmasına rağmen doğum, sağlık ekipleri olay yerine ulaşmadan tamamlandı. Metrobüste gerçekleşen doğumda, İETT şoförü ve güvenlik görevlileri de çifte destek verdi. Doğumun ardından anne ve bebek Esenyurt Necmi Kadıoğlu Hastanesi’ne sevk edildi.

Ailenin Beşinci Çocuğu Oldu

Hanife ve Cemal Mete çifti, sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen beşinci çocuklarına Yılmaz adını koydu. Baba Cemal Mete, yaşadıkları anları şöyle anlattı: “Metrobüs tamamen doluydu. Şoför, sağ olsun, tüm yolcuları indirip kenara çekti. Ambulansı bekledik ama bebek gelmeden önce doğum gerçekleşti.”