Neslihan Yılmaz mide ameliyati sonrası Ölüm ve Hukuki Mücadele

Ordu’nun Fatsa ilçesinde özel bir hastanede mide küçültme ameliyatı geçiren 26 yaşındaki Neslihan Yılmaz’ın ölümü, hem ailesi hem de hastane için büyük bir trajedi ve tartışma kaynağı oldu.

Yılmaz’ın ameliyat sürecinde yaşadığı komplikasyonlar ve sonrasında hayatını kaybetmesi, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İşte olayın detayları ve son gelişmeler:

Ameliyat ve Komplikasyonlar

Neslihan Yılmaz, kilo vermek amacıyla 27 Mayıs’ta Ordu’daki özel bir hastanede mide küçültme operasyonu geçirdi. Ameliyat sonrası üç gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edilen Yılmaz, eve döndüğünde rahatsızlanarak yeniden hastaneye başvurdu. 12 ve 17 Haziran tarihlerinde, her biri yaklaşık 5 saat süren iki ek ameliyat geçirdi. Maalesef, 21 Haziran’da hayatını kaybetti.

Ailesi, operasyonun ardından Yılmaz’ın yaşadığı sorunlardan ve doktorun yaklaşımından şikayetçi oldu. Neslihan’ın annesi Zübeyde Yılmaz, hastane deneyimini “kabus gibi” olarak tanımlıyor ve doktorun sürekli “çok iyi” yanıtını verdiğini belirtiyor. Ancak, kızının ölümüne dair net bir açıklama almadığını ve doktorun durumu sakladığını ifade ediyor.

Ailenin Suçlamaları ve Doktorun Yanıtı

Yılmaz ailesi, doktor ve diğer sağlık personelinden ‘taksirle ölüme neden olma’ suçlamasıyla savcılığa şikayette bulundu. Zübeyde Yılmaz, kızının ameliyat öncesi sağlık durumunun yetersiz olduğunu ve bu nedenle ameliyata uygun olmadığını savunuyor. Ayrıca, ameliyat sonrası oluşan komplikasyonların ve yapılan hataların da sorumlu olduğunu düşünüyor.

Öte yandan, operasyonu gerçekleştiren Op. Dr. Erkan A., suçlamaları reddederek, ameliyat öncesinde tüm tetkiklerin yapıldığını ve değerlerdeki yüksekliklerin ameliyata engel teşkil etmediğini belirtti. Doktor, ameliyat sonrası yaşanan komplikasyonların, cerrahi bir hata değil, tüp mide ameliyatlarından sonra oluşabilecek normal bir durum olduğunu ifade etti. Ayrıca, hastayı sürekli olarak takip ettiklerini ve gereken tüm tıbbi müdahaleleri yaptıklarını vurguladı.

Bu trajik olay, tıbbi prosedürler ve hasta hakları üzerine önemli soruları gündeme getiriyor. Neslihan Yılmaz’ın ölümü, hastanelerdeki denetim ve doktor-hasta iletişiminin önemini bir kez daha ortaya koydu. Hem tıbbi uygulamaların hem de hasta bilgilendirme süreçlerinin gözden geçirilmesi gerektiği aşikar.