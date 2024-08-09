Polatlı’da Yolcu Otobüsü Köprünün Ayaklarına Saplandı: 11 Ölü, 25 Yaralı

Ankara polatlı otobüs kazası hangi firma ile ilgili tüm detaylar.

Ankara polatlı otobüs kazası son dakika: Ankara’nın Polatlı ilçesi, sabah saatlerinde yaşanan dehşet verici bir trafik kazasına sahne oldu.

Eskişehir yönüne seyir halindeyken bir yolcu otobüsü, kontrolünü kaybederek köprünün ayaklarına çarptı. Bu korkunç olayda 9 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi de yaralandı. Yaralılar, hızla olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere taşındı. Ne yazık ki, yaralıların birçoğunun durumu hala kritik.

Bu üzücü olayın hemen ardından Ankara Valisi Vasip Şahin, kazanın sebebini araştırmak üzere bölgeye gitti. İlk değerlendirmelere göre, kazanın nedenlerinden biri olarak şoförün uyuması ihtimali ön plana çıkıyor.

Ancak, kazanın tüm detaylarının netlik kazanması için soruşturmanın titizlikle sürdüğünü ifade eden Vali Şahin, kesin sonuca varılmadan önce aceleci yorumlardan kaçınılması gerektiğini belirtti.

Bu olay, toplumda derin bir üzüntü yaratırken, trafikte dikkat ve uyanıklığın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Trafik kazaları, bazen bir anlık dikkatsizlikle, hayatlarımızı sonsuza dek değiştirebilir. Özellikle uzun yolculuklarda şoförlerin dinlenmiş ve dikkatli olması hayati önem taşıyor.

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