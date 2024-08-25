Samsun Kavak’ta Korkunç Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 4’ü Ağır 6 Yaralı

Samsun’un Kavak ilçesinde, 25 Ağustos 2024 sabahında meydana gelen tır kazası, tüm bölgeyi derinden üzdü. Sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen bu talihsiz kaza, üç kişinin hayatını kaybetmesine ve altı kişinin yaralanmasına neden oldu.

Korkunç Tır kazası

Kaza, Samsun-Ankara karayolunun 32. kilometresinde, Tekke mevkisinde saat 09.30 sularında gerçekleşti. İhsan A. yönetimindeki PT 006 RA plakalı tır, Kavak’tan Samsun’a doğru seyir halindeyken, daha önce yaşanmış maddi hasarlı bir kazanın ardından yol kenarında bekleyen araçlara çarptı.

Tır, kaygan zemin nedeniyle kontrolünü kaybederek yol kenarında duran 01 AHM 024 ve 19 ACT 522 plakalı araçlara çarptı. Ne yazık ki, çarpmanın etkisiyle tır, bir aracı dorsesinin altına alıp yol kenarına savurdu.

Kazanın ardından Recep Yalçın, Makbule Yalçın ve Beyhan Arslan olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralananlar arasında ise Esme Arslan (18), Metehan Arslan (8), Berinay Altıncı (36), Mehmet Aldemir (44), Sevil Aldemir (45) ve Yasemin Altıncı (36) yer alıyor.

Yaralılar, hızla çevredeki hastanelere sevk edildi ve tedavi altına alındı. Ancak, Esme Arslan, Metehan Arslan, Berinay Altıncı ve Mehmet Aldemir’in hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.,

Tır sürücüsü İhsan A., kazanın ardından jandarma tarafından gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu tür kazaların önlenmesi adına, sürücülerin yağışlı havalarda daha dikkatli olmaları ve hızlarını kontrol altında tutmaları gerektiği bir kez daha hatırlatılıyor.

Bu elim kaza, hepimize trafik güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Siz de görüşlerinizi yorum kısmıda paylaşarak, trafik güvenliği konusundaki farkındalığa katkıda bulunabilirsiniz.