Sınırda Sıcak Çatışma: Paramotorla Gelen Teröristler Etkisiz Hale Getirildi

Türkiye’nin sınır güvenliği bir kez daha büyük bir başarıya imza attı. Şırnak’ın Uludere ilçesinde gerçekleşen operasyonda, paramotor kullanarak Türkiye’ye giriş yapan ve eylem hazırlığında oldukları belirlenen 4 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını kamuoyuyla paylaştı ve kahraman güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Sınır İhlali Hızla Tespit Edildi

Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait AKINCI TİHA, Irak sınırından Türkiye’ye doğru ilerleyen iki hava aracını tespit etti. Hudut Kartalları, bu sınır ihlalini hızla fark ederek, teröristlerin planlarını boşa çıkardı.

SİHA, J-İHA ve ATAK taarruz helikopterleriyle gerçekleştirilen hava saldırıları sonucunda, teröristler etkisiz hale getirildi. Bu hızlı ve kararlı müdahale, güvenlik güçlerinin ne denli hazırlıklı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Geniş Kapsamlı Operasyon

Operasyon, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından yönetildi.

Bölgeye sevk edilen 5 tim, 2 JÖH timi, 2 jandarma komando timi ve bir mayın, el yapımı patlayıcı tespit ve imha timi ile gerçekleştirilen hava hücum harekatı, teröristlerin etkisiz hale getirilmesinde kilit rol oynadı.

Teröristlerin Üzerinden Çıkanlar Şaşırttı

Etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinden çıkan malzemeler, terör örgütünün ne kadar kapsamlı bir hazırlık içinde olduğunu gösterdi.

İki paramotorun yanı sıra 2 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet M-4 piyade tüfeği, Glock tabancalar, lazer metre, cep telefonları, pil blokları ve tahkim malzemeleri ele geçirildi. Bu bulgular, teröristlerin olası bir saldırı hazırlığında olduklarını açıkça ortaya koyuyor.

Bakan Yerlikaya’dan Teşekkür Mesajı

Operasyonun ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Operasyonu gerçekleştiren Kara Kuvvetleri Komutanlığımızı ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle” ifadeleriyle güvenlik güçlerine teşekkür etti. Bu sıcak temas, bir kez daha Türkiye’nin terörle mücadeledeki kararlılığını ve gücünü gösterdi.

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