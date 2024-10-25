Son dakika: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Ameliyata Alındı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan muayene sonrasında apandisinin patladığı belirlenen Buruk, acil olarak ameliyata alındı.

Sağlık Durumu Hakkında Açıklama

Yetkililer, Okan Buruk’un sağlık durumunun iyi olduğunu ve herhangi bir endişe kaynağı olmadığını bildirdi. Ameliyat sonrası sürecin sorunsuz geçtiği belirtilirken, Buruk’un en kısa zamanda sağlığına kavuşması bekleniyor.

Galatasaray Taraftarları Destek Bekliyor

Okan Buruk’un sağlık durumu, Galatasaray taraftarları arasında endişeye neden oldu. Teknik direktörün bir an önce iyileşerek takıma katılması, futbolseverler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.