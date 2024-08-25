Tam 6 ilde Sel ve Heyelan: Kayıplar var

Son günlerde Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde etkili olan kuvvetli yağışlar, Kırşehir, Kayseri, Konya, Sivas ve Nevşehir’de ciddi sel ve heyelan olaylarına neden oldu. Bu doğal afetler, birçok evi ve iş yerini su altında bırakarak büyük bir zarara yol açtı.

Kayseri’de yaşanan felakette, sel suları altında kalan vatandaşların kurtarılması için arama kurtarma ekipleri seferber edildi.

Ne yazık ki, Bünyan ilçesinde bir kişinin kaybolduğu bildirildi. Kayseri-Malatya yolu da ulaşıma kapandı; Sivas ve Konya’da benzer olumsuz durumlar gözlemlendi. Bu tür olaylar, günlük yaşamı zorlu hale getirdi ve sürücüler büyük sıkıntılar yaşadı.

Kahramanmaraş’ta ise, sadece 10 dakikada metrekareye 8 kilogram yağış düştü. Şu anda Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, su baskınlarının etkilerini azaltmak için hızla çalışmalarını sürdürüyor.

Sivas’ta, Tohma Çayı’nın taşması sonucu 8 ev zarar gördü. AFAD ekipleri, ilçeyi Kayseri ve Malatya’ya bağlayan yolun ulaşıma kapanmasının ardından hasar tespit çalışmalarına hızla başladı.

Konya’nın Kulu ilçesinde, şiddetli yağmurlar sonrası birçok evin bodrum katları sular altında kaldı. Aynı zamanda Ankara-Konya kara yolu üzerinde seyahat eden sürücüler zor anlar yaşadı.

Nevşehir’de de benzer doğal afetler yaşandı. Göreme Beldesi ve Avanos İlçesi’nde meydana gelen sel, Gaferli Mahallesi’nde park halindeki araçları hasara uğrattı. Çavuşin köyünde ise bir arazi aracı sel sularıyla kaplı bir alanda mahsur kaldı.

Meteoroloji, yaklaşan yaz yağmurlarının etkilerini göz önünde bulundurarak 15 ili sarı ve turuncu kodla uyardı. Bu uyarı, vatandaşların olası sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmalarını vurguluyor.