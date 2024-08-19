Uyku Keki Skandalı: 1.200 TL’ye Satılan Külahlar Gençleri Tehdit Ediyor!

İnternetin karanlık köşelerinden yeni bir tehlike doğuyor: “Uyku Keki”. Sosyal medyada viral hale gelen bu ürün, kısa sürede kamuoyunun dikkatini çekti.

Gençlerin tükettiği ve sonrasında kendinden geçtiği iddia edilen bu külah şeklindeki kekler, büyük bir skandalın merkezinde yer alıyor.

Üstelik bu tehlikeli ürün, sadece 1.200 TL karşılığında internet üzerinden satılıyor!

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın harekete geçmesi gereken bu durum, kullanıcıların gözünde kırmızı alarm veriyor. İddiaya göre, bu keklerin içinde uyuşturucu madde bulunuyor.

Tüketenlerin gözlerinde kızarıklıklar oluştuğu ve bilincini yitirdiği belirtiliyor. İşte bu yüzden, kullanıcılar adeta bakanlığa şikayet yağdırıyor.

Gelen yoğun tepkilerden sonra satıcı firma, sosyal medya hesaplarını ve satış sayfasını kapatmak zorunda kaldı. Ancak bu hareket, şüpheleri daha da artırdı. Bakanlık inceleme başlatmalı ve bu skandalı aydınlatmalıdır.

Siz de bu konuyu önemseyen biriyseniz, lütfen paylaşarak daha fazla kişinin haberdar olmasına yardımcı olun. Unutmayın, bilinçli bir toplum, bu tür tehlikeler karşısında her zaman daha güçlüdür.