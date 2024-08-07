Van Gölü’nde Büyülü Değişim: Çocukların Saçları Sarıya Dönüyor!

Van Gölü, dünyanın en büyük sodalı gölü olarak bilinirken, yaz tatili boyunca gölde yüzen çocukların saçlarının sarıya dönmesi herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Bu ilginç fenomen, hem bilim insanlarının hem de bölge halkının dikkatini çekmiş durumda,

Van Gölü’nün Sıradışı Etkisi

Van Gölü’nün kıyısında yaşayan çocuklar, yazın serinlemek için sürekli göle giriyor. Gölün yüksek sodalı suyu ve güneşin etkisiyle çocukların saçları sarı renge bürünüyor.

İlginç olan ise, kış aylarında çocukların saçlarının tekrar eski rengine dönmesi. Gölde sık sık yüzen çocukların saçları daha sarı olurken, gölde az yüzenlerde bu değişim daha az belirgin oluyor.

Uzman Görüşü: “Saçlarımız Sararsın Ama Vücudumuz Yanmasın”

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Uce Özkol, gölde yüzen çocukların saç ve kirpik renklerinin sarıya dönmesinin nedeninin sodalı suyun açıcı etkisi olduğunu belirtiyor.

Prof. Dr. Özkol, bu durumun çocuklar için zararsız olduğunu, ancak güneşin zararlı etkilerinden korunmaları gerektiğini vurguluyor. “Her bir yanık, cilt kanseri riskini artırır., Bu yüzden saçlarımız sararsın ama vücudumuz yanmasın,” diyor.

Çocuklar Neden Daha Sık Göle Giriyor?

Prof. Dr. Özkol, sarı saçların bölgede nadir olduğu için çocukların bu durumu bir avantaj olarak gördüğünü belirtiyor. Doğu Anadolu Bölgesi’nde sarı saçlı çocuklarn daha popüler olduğunu ifade eden Özkol, “Çocuklar özellikle saçlarını sarartmak için daha sık göle giriyorlar. Bunun en büyük sebebi, rakım, güneş ve sodalı suyun birleşimidir,” diye ekliyor.

Güneşten Korunmanın Önemi

Prof. Dr. Özkol, çocukların güneş kremi kullanmaları ve güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde yüzmemeleri gerektiği konusunda aileleri uyarıyor. “Yaşlı hastalarımızda görüyoruz, hepsinin çocukluk çağlarında güneş maruziyeti var. Bu güneş maruziyetini en aza indirmek, yanıkları önlemek için aileleri bilgilendirmek gerekiyor,” diyor.

Çocukların Görüşü: Kışın Esmer, Yazın Sarışın

Yaz tatili boyunca gölde yüzmeyi seven çocuklar, kışın esmer olduklarını, yazın ise saçlarının sarıya döndüğünü belirtiyorlar. Bu durum, onları arkadaşları arasında daha popüler hale getiriyor ve gölde daha fazla zaman geçirmelerini sağlıyor.

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Van Gölü’nün sodalı suyunun bu etkisi hakkında görüşlerinizi bizimle paylaşın! Yaz tatili boyunca yaşanan bu ilginç değişim hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz ve bu ilginç durumu daha fazla kişinin öğrenmesini sağlamak için paylaşmayı unutmayın!

kaynak iha